Como en cada partido de la selección española, los memes siempre están a la orden del día. El de este domingo contra Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 no fue menos y el protagonismo se lo llevaron los dos goleadores de España en la primera parte: Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Los de Luis de la Fuente salieron con todo desde el primer minuto y entre estos dos jugadores hicieron que la selección ganase por 3-0 antes del descanso. Las expectativas con España así volvieron a crecer y a Oyarzabal le comparaban incluso con Diego Armando Maradona en algunos de los memes.

También con Leo Messi y sus Balones de Oro por las grandes actuaciones del de la Real Sociedad con la selección española. Ambos goleadores fueron sustituidos al descanso. En el caso de Yamal por su proceso de recuperación aún en marcha y en el de Oyarzabal por descanso pensando en el choque frente a Uruguay del próximo sábado.

Los mejores memes del España-Arabia Saudí