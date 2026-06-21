Lamine Yamal tras su primer gol en un Mundial: «Estoy para jugar, estoy con España y daré el 100%»

Lamine Yamal ha sido uno de los grandes protagonistas en el triunfo de la Selección en el Mundial 2026. España se ha impuesto a Arabia Saudí y lo ha hecho con él de titular y siendo el encargado de abrir la lata. El primer gol de los de Luis de la Fuente llevaba la firma de la gran estrella de este equipo, un Lamine Yamal que ha confirmado que había un plan para dosificarle y que, gracias a resolver el partido en la primera media hora, ha podido descansar, pero que está «para jugar» siempre que Luis de la Fuente quiera. «Estoy con España y daré siempre el 100%», ha reflejado.

El futbolista del Barcelona únicamente jugó la primera mitad del partido. «Era el plan, salir media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo», ha destacado al término del partido. Además, ha lanzado un aviso a todos aquellos que habían puesto en duda el papel de la Selección en este Mundial: «Estamos aquí. Ya hemos llegado y vamos a por más». Además de poner desde ya el foco en el siguiente partido. «Vamos a por Uruguay ahora», ha señalado.

«Tenemos muy buena relación, hay plena confianza, me pregunta cómo estoy. Al final, él es el que decide, pero agradezco que me pregunte siempre», ha dicho sobre Luis de la Fuente. Precisamente, sobre las declaraciones del seleccionador, que dijo que el equipo estaba «picado», también se ha pronunciado: «Es normal. Empatar un partido en el que tienes que ganar, te pica. Esos días de diferencia han hecho que pensáramos mucho».

«Sobre todo teníamos claro el plan, que era ir a por ellos. Teníamos ganas de desquitarnos del primer partido y queríamos acabar el partido en la primera parte», ha apuntado, además de decir que «ha salido bien» puesto que, además de ganar con solvencia, ha «podido descansar». El futbolista ha revelado que «tenía muchas ganas» de ser titular ante Arabia Saudí: «Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, necesitaba tocar campo».

Sobre lo que supone jugar su primer Mundial, ha revelado que es algo que siempre ha deseado y que no imaginaba que sucediera hace tres años y medio, cuando seguía a la Selección en el que se celebró en Qatar en 2022: «Es muy especial. Siempre he soñado jugar un Mundial, con poder marcar. El último lo vi estando en clase y poder estar aquí con mi madre y mi familia es espectacular. Se lo he dedicado a mi madre, a mi chica, a mis amigos y a todos los que están en Mataró también».