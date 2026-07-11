El ‘ayusista’ Dancausa se compromete a acabar con el sanchismo: «Nos quieren dependientes, pobres y tristes»

El ‘ayusista’ Ignacio Dancausa, nuevo presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, se ha comprometido este sábado a acabar con el sanchismo. «El Gobierno de Sánchez quiere a los jóvenes dependientes, pobres y tristes», ha denunciado, subrayando que «hoy comienza la edad dorada de Nuevas Generaciones para que los jóvenes encuentren su futuro en España».

«Para los que están en el extranjero porque el socialismo les ha expulsado puedan volver a casa. Y eso lo vamos a hacer de la mano del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que pronto vamos a llevar a La Moncloa», ha apuntado.

El nuevo presidente de NNGG ha señalado dirigiéndose a Feijóo, presente en el congreso, que los jóvenes del PP le van a devolver su confianza con «cientos de miles de votos de jóvenes de toda España».

También ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ser la primera persona que confió en él y por darle una oportunidad cuando tenía 21 años. Y se ha declarado ayuser.

Dancausa ha señalado que «la única opción posible para salvar a España es que gobierne Feijóo». En este sentido, ha indicado que «una familia no se puede construir en 50 metros cuadrados». Ha criticado que el Gobierno de Sánchez es «el responsable de la escasez».

«Han castigado al que ponía un piso en alquiler, y la vivienda es algo imposible para los jóvenes», ha denunciado, afirmando que el mejor legado que Feijóo puede dejar a la juventud es que «construya y deje de construir» frente a las políticas del Ejecutivo de Sánchez, «al que lo único que le importa es controlar».

«Queremos acabar con la España en la que dos salarios no dan para comprar una casa», ha expresado Dancausa, señalando que España va a necesitar «muchísimas reformas valientes».

En este sentido, ha indicado que el sistema educativo español está «anticuado y lastrado por Pedro Sánchez». Y que «estudiar tiene que llevar directamente a trabajar».

Además, ha hecho hincapié en que las políticas de Sánchez han provocado que «135.000 jóvenes abandonaran España el año pasado», y que ese talento tiene que volver.

Asimismo, «ante esta degradación del sistema educativo que ha traído el PSOE», también ha reivindicado la Formación Profesional. «En la España que vamos a recuperar, la clase media podrá volver a comprarse una casa y formar una familia», ha añadido.

Por otra parte, ha afirmado que la inmigración ha de ser capaz de respetar nuestra cultura, «y si no devolución, como ha aprobado el PP en Europa hace unas semanas».

«Frente a la España dividida del 36 a la que nos quiere llevar Sánchez, nosotros vamos a construir una España moderna y de 2026. Venimos a certificar que el wokismo está oficialmente muerto», ha sentenciado.

Consigue el 96,5 % de los votos

A sus 25 años, Ignacio Dancausa se ha convertido en el nuevo líder de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, puesto al que llega con la confianza del líder del partido, después de cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó avalado por Ayuso.

Dancausa, candidato único tras pactar con otras dos personas que anunciaron su precandidatura, ha conseguido el 96,5 % de los votos válidos tras la votación en el XVI Congreso de NNGG que se celebra en Valladolid y que será clausurado por Feijóo.

Da con ello relevo a la diputada vasca Bea Fanjul, que abandona el cargo tras cinco años al frente de la organización.

En el discurso de presentación de su candidatura que pronuncio el viernes, Dancausa afirmó que su objetivo principal es hacer que Alberto Núñez Feijóo gane las próximas elecciones.

Dancausa es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) desde 2023 y presidente de Nuevas Generaciones de Madrid desde 2022.

Estudió el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y se afilió a Nuevas Generaciones durante su etapa universitaria.

En esos años participó en asociaciones estudiantiles de orientación liberal-conservadora, entre ellas Libertad sin Ira, creada para promover la presencia de estudiantes de centroderecha en la universidad pública.

En octubre de 2022 anunció su candidatura a la Presidencia de Nuevas Generaciones de Madrid y un mes después fue elegido en el XIII Congreso Extraordinario de la organización, celebrado en Tres Cantos.

Su elección contó con el respaldo de la dirección del PP madrileño y de dirigentes próximos a Ayuso. Su número dos en Nuevas Generaciones es Alfonso Serrano.

Al frente de Nuevas Generaciones de Madrid ha impulsado la actividad de la organización en las universidades, con iniciativas como las Jornadas Interuniversitarias y la Academia de la Juventud Madrileña, un programa de formación para jóvenes afiliados y simpatizantes.