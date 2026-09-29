Terror en una casa okupa de Mallorca: piden 24 años de cárcel para dos hombres por violar a una compañera durante meses

La Audiencia Provincial de Baleares abre sus puertas este martes para juzgar un grave caso de agresiones sexuales en una casa okupa de la ciudad de Palma. Los dos acusados son dos hombres que presuntamente violaron durante varios meses a una compañera con la que convivían. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena de prisión de 12 años.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES, los acontecimientos tuvieron lugar en un periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2022 y el 10 de enero de 2023. Durante ese intervalo de tiempo, los dos acusados convivían con la víctima en el interior de una casa okupa situada en Palma. Guiados por un ánimo libidinoso y actuando en contra de la voluntad de la víctima, ambos hombres llevaron a cabo reiteradas agresiones sexuales aprovechando el contexto de convivencia.

En el escrito fiscal se precisa la conducta llevada a cabo por cada uno de los procesados. En el caso del primer acusado, este obligó en numerosas ocasiones a la mujer a ponerse de rodillas y a practicarle felaciones de forma totalmente inconsentida, asiéndola del pelo para someterla. Por su parte, el segundo procesado actuó de idéntica manera y en repetidas ocasiones introdujo sus dedos en las partes íntimas de la víctima en contra de su voluntad.

El fiscal califica estos hechos como constitutivos de dos delitos continuados de agresión sexual. Por ello, solicita una pena de 12 años de prisión, a lo que se suma la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, la acusación pública reclama la imposición de una medida de libertad vigilada por un plazo de 10 años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior en cinco años a la duración de la condena de cárcel.

Igualmente, el escrito exige para ambos acusados la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio directo o indirecto, o acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o sitios que frecuente durante un periodo de diez años.

En el apartado de responsabilidad civil, el fiscal pide que cada procesado indemnice a la víctima con la suma de 15.000 euros (30.000 euros en total) por el perjuicio psicológico y el daño moral sufrido, además de solicitar una fianza y requerir medidas de protección e información reservada para la víctima de cara a la fase del juicio oral.