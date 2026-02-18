En el mes de junio de 2020, en pleno desconfinamiento del Covid-19, Pablo Alborán sorprendía en redes sociales al compartir un vídeo en el que hablaba como nunca sobre su vida privada y sobre su orientación sexual. El de Málaga, que ha cosechado numerosos éxitos en la industria musical, decidía liberarse y contar que era homosexual. Desde entonces, y aunque se le han relacionado con algunos hombres, el artista ha tratado de blindar esta parcela de su intimidad, hasta ahora.

Todo sobre Juan Sesma, su pareja

Hace unos días, Pablo Alborán confesó que se encontraba en un muy buen momento personal. Aunque el cantante no dio más detalles, una fotografía del modelo Juan Sesma ha desatado la locura al publicar una reveladora imagen con el artista. El maniquí, originario de Navarra, ha publicado un carrete del día de su 27 cumpleaños en el que aparece el intérprete de Saturno, que parece muy integrado en el entorno del modelo. «Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00», escribió.

Pablo Alborán junto a Juan Sesma. (Foto: Redes Sociales)

En estas instantáneas, Juan y Pablo aparecen de lo más cómplices, intercambiándose inclusive miradas y gestos de cariño. Una prueba que da cuenta que no se esconden y que su romance va viento en popa. Tras meses de rumores, la pareja por fin ha decidido posar junta a través de las redes sociales del modelo.

Así contó Pablo Alborán que era homosexual

Esta imagen llega casi seis años después de que Pablo Alborán diera un paso adelante para hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Visiblemente emocionado y con los nervios a flor de piel, el de Málaga reconoció que «era homosexual».

Pablo Alborán con los amigos de Juan Sesma. (Fotos: Redes Sociales)

«No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, en mis amigos, en mi compañía de discos jamás me he sentido discriminado, odiado o que decepcionara a alguien por ser yo (…). Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor y siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquier sin importar el género, la edad o el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones», dijo.