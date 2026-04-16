Gaspar Zarrías, ex consejero de la Junta, declara en la causa de Leire Díez por su «relación con la investigada»

El magistrado de Madrid que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por supuestos intentos de influir en procedimientos judiciales toma declaración este jueves, en calidad de testigo, al ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. El objetivo es aclarar si la contrató en 2024 y conocer el tipo de relación que mantenía con ella y con el resto de personas implicadas.

Zarrías ha acudido a los juzgados poco después de las 10:00, hora a la que estaba citado, y al ser preguntado por los medios sobre cómo afronta su comparecencia, se ha limitado a comentar que «llega tarde».

Esta investigación está dirigida por el juez Arturo Zamarriego y afecta a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se analizan presuntas actuaciones dirigidas contra fiscales y responsables de la UCO con el propósito de obstaculizar distintas investigaciones judiciales.

Paralelamente, Díez también está siendo investigada en la Audiencia Nacional por supuestas comisiones ilegales relacionadas con la mediación en la adjudicación de contratos públicos. En este caso, aparece vinculada al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, propietario de Servinabar, a quien los investigadores sitúan como socio de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, algo que este último niega.

¿Por qué Zarrías?

El magistrado citó a Gaspar Zarrías «para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa» y con la entidad Zaño Sociedad Consultora S.L.

El PP argumentó que Zarrías administra la citada sociedad y tuvo contratada a Leire Díez entre junio y octubre de 2024 para que investigara sobre los ERE de Andalucía, por lo que solicitó que declarase como imputado, pero la Fiscalía defendió que lo hiciese como testigo, como finalmente determinó el juez.

Zamarriego también tiene previsto tomar declaración este jueves a un testigo que podría «esclarecer las reuniones controvertidas» que se investigan en esta causa, en una diligencia solicitada por Hazte Oír, cuya denuncia dio pie a la causa.

Rehabilitar al fiscal

La última declaración celebrada en el proceso tuvo lugar el pasado 9 de febrero, cuando el empresario Luis del Rivero, en cuya oficina se celebró una reunión entre el fiscal Ignacio Stampa, Leire Díez y Pérez Dolset, explicó que él buscaba un encuentro para que el PSOE rehabilitase a este fiscal apartado del caso Villarejo.

En dicho encuentro, cuya grabación figura en la causa, Díez afirmó ser la «mano derecha» de Santos Cerdán.

Una semana antes, el 2 de febrero pasado, testificó ante el juez Santos Cerdán, investigado por el denominado caso Koldo en la Audiencia Nacional, quien afirmó que no tiene relación con Leire Díez y no la conoció hasta 2024.

Cerdán reconoció que se había reunido dos veces en abril de 2024 con Díez y Dolset, unos encuentros en los que estos informaron al PSOE de audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este partido ya conocía.

Ese mismo día declaró como testigo el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien dijo que la información que trasladó al partido en una reunión Leire Díez «era muy relevante y muy grave», pero que «no era novedosa».