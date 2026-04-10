La Junta se personará como actor civil en la causa del siniestro de Adamuz: «Se lo debemos a las víctimas»

La magistrada titular del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), encargada de investigar el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas, ha admitido la participación de la Junta de Andalucía en el procedimiento como parte civil.

Según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta decisión se formaliza mediante una diligencia de ordenación emitida por la letrada de la Administración de Justicia, en la que se reconoce dicha personación en calidad de actor civil.

Las mismas fuentes han aclarado que la Junta únicamente podrá reclamar los gastos extraordinarios y los daños derivados del siniestro, aunque no tendrá capacidad para solicitar pruebas ni promover actuaciones dentro de la fase de instrucción.

Por su parte, el Ejecutivo andaluz ya había anunciado el pasado miércoles, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su intención de personarse en la causa, tras encomendar a su gabinete jurídico la realización de este trámite.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reclamó en este sentido que «se llegue hasta el final de la investigación», una aspiración sobre la que ha asegurado que «se lo debemos a las víctimas, a sus familiares», sobre quienes ha sostenido que «siempre» el Gobierno andaluz «estará a su lado», por lo que ha reivindicado «acompañarles aquí y en los tribunales».

«Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad», se ha ratificado la consejera y portavoz, quien ha sostenido como «dos caminos paralelos» el trabajo legal de la Junta con la creación de la figura del comisionado de atención a las víctimas que anunció y ratificó en el Consejo de Gobierno de 18 de marzo, celebrado en el propio municipio cordobés.

Huelva y Punta Umbría

Esta iniciativa procesal de la Junta de Andalucía sobre el accidente ferroviario de Adamuz se suma al rol que han asumido otras administraciones, como han sido los casos de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, cuya legitimación procesal para asumir la acusación popular se cuestionó el Juzgado de Montoro y se les denegó.

Ese rechazo llevó a ambos municipios a elevar un recurso de reforma ante el propio juzgado, como ya ha hecho el de Punta Umbría, un paso previo a la posibilidad de recurrir esa negativa ante la Audiencia Provincial de Córdoba dentro de un planteamiento de «agotar todas las vías legales».