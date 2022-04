Pepe Navarro se convirtió, sin lugar a dudas, en uno de los protagonistas del pasado domingo 17 de abril en ‘Viva la vida’. El que fue presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ conectó en directo con el programa al ver que Ivonne Reyes iba a realizar declaraciones hacia su persona, protagonizando con ello fuertes acusaciones hacia la que fue su pareja.

Entre otras cosas, Pepe Navarro se ha referido a Ivonne Reyes como «repugnante e indigna», unas palabras que incluso Emma García le ha reprochado al presentador. Tras sus acusaciones, Reyes no se quedó callada. «A vosotros os sorprende ver a este Pepe, a mí no me sorprende, yo sé cómo es realmente este señor», agregó.

Pepe Navarro se pronuncia contra Ivonne Reyes y Vanessa Martín ¡Ya puedes ver el programa completo de este domingo, de #VivaLaVida501! 🤯

https://t.co/vwLQgHLOfO — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 18, 2022

Un enfrentamiento donde la pregunta que todo el mundo se hace es por qué, ahora que Pepe Navarro está dispuesto a hacerse las pruebas de ADN, Ivonne se niega en rotundo a que su hijo vuelva a someterse a los análisis. Al respecto, la presentadora del programa, Emma García, le ha explicado que esta sería la oportunidad perfecta para demostrar sus declaraciones a lo largo de todos estos años.

«No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz. Este hombre sería capaz de manipular las pruebas, pero es que a parte de que yo no quiero mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas (…)», comenzó explicando.

«Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo, Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado, mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta», sentenció. Sin duda, una polémica cuyo final no parece aproximarse.