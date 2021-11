El pasado sábado, Pepe Navarro decidió sentarse por primera vez en ‘Sábado Deluxe’. El principal objetivo del presentador de televisión era conseguir zanjar toda polémica con Ivonne Reyes. Algo que lleva sucediendo desde hace varias décadas. De esta manera, confirmaba que Alejandro Reyes no era su hijo, a pesar de lo que dijeron los tribunales en el año 2012.

“Admito mi error, lo hice mal”, reconoció Pepe Navarro respecto al hecho de negarse a hacerse la prueba de paternidad. Es más, insistió en que no hizo las cosas bien: “Yo le escribo al juez y le doy un folio con todas las razones. Me equivoqué. Ahora entiendo que hubiese estado bien seguir para demostrar que todo es mentira”.

“Mi abogada me asesoró que me hiciese la prueba”, aseguró, aunque se negó “por cabezonería, ignorancia mía total y absoluta”. Pepe Navarro dejó claro, tanto a Jorge Javier Vázquez como al resto de colaboradores, que “yo sé que no soy el padre y decidí enfrentarme a la justicia”. Lo cierto es que no quiso hacerse esa prueba de ADN “por dignidad” e “imbecilidad”, pero se arrepiente de su decisión.

Pepe Navarro: «Ivonne Reyes me hizo una prueba de paternidad a escondidas y ha dado negativa» #pepenavarrodeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) November 27, 2021

Entre otras cuestiones, el invitado de ‘Sábado Deluxe’ desveló cómo se enteró del embarazo de Ivonne Reyes. “Cuando Ivonne me dice que está embarazada nunca pensé que era mío. Solo le pregunté que si lo quería y si tenía dinero”, comenzó a decir. “Quería ayudarle y acordé con ella hacer un programa, ‘Diario de una embarazada’, para que pudiese vivir su embarazo sin problemas”, añadió.

Es entonces cuando “vi el anuncio del embarazo en una revista y ahí se cortó todo”. Por si fuera poco, el presentador de televisión reconoció que se enteró de la demanda de paternidad a través de los medios de comunicación. En ese momento comenzó su guerra en los tribunales con Ivonne Reyes.

“Pasé días y noches tirando del hilo para dar con el ovillo y di con el ovillo, y por eso puedo decir claramente que no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes”, confesó. Por lo tanto, dejaba a un lado lo que hace años dictaminaban unos jueces para dar a conocer su verdad y, sobre todo, el motivo por el que se negó a realizarse la prueba de ADN.