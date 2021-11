El pasado sábado 27 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’. El invitado estrella de esta noche era nada más y nada menos que Pepe Navarro. Entre otras cuestiones, el periodista se sentaba en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez para demostrar que no era el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes.

En todo momento, Pepe Navarro se mantuvo firme en su verdad aunque decidió no responder a varias preguntas. Sobre todo cuando algunos colaboradores pedían al invitado que concretara contenidos de conversaciones o fechas. Es entonces cuando él decía que no las recordaba o no consideraba que tuvieran interés mediático.

Una de las colaboradoras que más dio de qué hablar fue Paloma García Pelayo. La periodista se mantuvo firme en cuando a las continuas imprecisiones de Pepe Navarro. Es entonces cuando, de un momento a otro, no dudó en preguntar al invitado si había tenido buenas relaciones con las mujeres, a rasgos generales.

Pepe Navarro: «Mi relación con las mujeres siempre ha sido accidentada» #pepenavarrodeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) November 27, 2021

Como era de esperar, el periodista se puso muy tenso y preguntó a la colaboradora cuál era la intención de esa pregunta. Paloma García Pelayo no dudó en mencionar un caso concreto, el de Vanesa Martín. Ella interpuso una demanda contra el invitado de ‘Sábado Deluxe’ por unas presuntas lesiones, la cual ganó. Aunque dio la razón a la colaboradora, Pepe Navarro aseguró que “los jueces también se equivocaban”. Además, le hizo saber que “hacía un flaco favor al feminismo” con su actitud.

Por si fuera poco, desautorizó a Paloma García Pelayo diciendo lo siguiente: “Había pedido que solo hubiera gente que controlara el tema en la entrevista”. Aunque la periodista defendió su libertad a la hora de hacer las preguntas que considerase, Jorge Javier Vázquez no dudó un solo segundo en estallar contra su compañera, reconociendo que se sentía verdaderamente decepcionado con ella.

Profesional de la televisión ejemplar, intachable contra la violencia de género 💜 Paloma García Pelayo 💜 #pepenavarrodeluxe #SABADODELUXE #APOYOROCIO28N pic.twitter.com/xcLbRW5EXM — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) November 28, 2021

Entre otras cuestiones, el presentador recordó que la entrevista estaba centrada en el caso de Ivonne Reyes y que, con su actitud, “había dejado en un lugar muy delicado en todo el programa”. Es más, el catalán dejó claro que no le gustaría volver a coincidir con Paloma García Pelayo en un plató durante un tiempo.

María Patiño, por su parte, también se posicionó contra Paloma García Pelayo puesto que interpretó que se estaba erigiendo como la única persona en ese plató que estaba en contra de la violencia machista. Como era de esperar, la audiencia de ‘Sábado Deluxe’ no dudó en hablar de lo sucedido en redes sociales, posicionándose junto a Paloma García Pelayo. A tal punto llegó la cosa que, en cuestión de minutos, llegó a ser Trending Topic nada más y nada menos que #UnMaltratadorEnPlató. La audiencia quería que el equipo hiciera autocrítica después de lo sucedido con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Una situación de lo más tensa que, desde luego, marcó esta entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

¿Recordáis cuando en el Deluxe señalaban los vetos de Rocío Flores y decían que en directo pidió el veto de Belén Ro? Es lo que ha hecho esta noche Jorge Javier con Paloma García Pelayo #pepenavarrodeluxe — Xavi Oller (@xaviioller) November 28, 2021

Pues perdón, pero esta noche estoy con Paloma G. Pelayo. Los periodistas están para hacer preguntas. No me gusta el peloteo a los invitados como norma general. Y peor me parece que Jorge Javier la invite a no volver a su puesto de trabajo! No se lo merece. #pepenavarrodeluxe — Manel Ferrer (@manelferrer) November 27, 2021

Lo siento, muy mal Jorge Javier con Paloma. MUY MUY MAL! Es una gran profesional y si no se le ha dicho q no puede sacar el tema de su sentencia, ella hace su trabajo #sábadodeluxe #pepenavarrodeluxe — L ✈️ (@lidiagmnez) November 27, 2021