El pasado sábado, Ivonne Reyes participó en ‘Viva la vida’ a través de una llamada telefónica. De esta manera, dio su opinión públicamente ante la entrevista que, la semana pasada, realizó Pepe Navarro en ‘Sábado Deluxe’. Entre otras cuestiones, el mítico presentador de televisión aseguró que Alejandro Reyes no es su hijo.

La modelo reconoció que “cada uno es libre de hacer lo que quiera”, aunque no entiende el motivo por el que Pepe Navarro ha querido volver a remover esta historia. Es entonces cuando sentencia de la siguiente manera: “Aquí hay unas ganas de querer heredar”. Unas palabras que dejaron sin palabras a los colaboradores de ‘Viva la vida’.

Emma García, ante el revuelo que se ha generado en los últimos días, ha preguntado a Ivonne Reyes si Pepe Navarro realmente es el padre de su hijo. La invitada se mostró contundente: “¿En serio me lo preguntas a estas alturas de la vida? Yo no lo preguntaría, pero tenéis que hacerlo. Los tres sabemos lo que hay: padre, madre e hijo”.

Lejos de que todo quede ahí, Ivonne Reyes quiso ir mucho más allá: “Pepe Navarro lo tiene más claro de lo que ustedes piensan. Él sabe perfectamente que es él y no hay nadie más”. De esta manera, la venezolana contradecía la versión que hace tan solo una semana dio Pepe Navarro en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

En cuanto a lo que dijo en este programa, Ivonne Reyes reconoce en ‘Viva la vida’ que “las conversaciones que hemos mantenido entre nosotros dos son diferentes”. Reconociendo, a su vez, que “en la intimidad hemos hablado de nuestro hijo”. Por si fuera poco, dejó claro que sus abogados están muy pendientes de todo lo que se está diciendo en los últimos días aunque, por el momento, no se ha planteado la posibilidad de demandar a Pepe Navarro.

Por si fuera poco, Ivonne Reyes aseguró que a Alejandro Reyes, su hijo, “no le desestabiliza esta polémica” ya que está muy centrado en su trabajo. Los colaboradores quisieron preguntar a Ivonne el motivo por el que no quiere profundizar en el asunto: “Son muchos años de psicólogos y uno sabe poner los puntos sobre las íes y hacer un trabajo de introspección. Estoy muy sorprendida y muy contenta conmigo misma del trabajo interior que he hecho cuando se ven las cosas desde otra perspectiva”.

Lo cierto es que los tertulianos le dieron detalles de la polémica de las presuntas pruebas de ADN que se hicieron y el juez desestimó por la manera en la que se hicieron. Estamos hablando de cuando recogieron un tenedor que había utilizado Alejandro Reyes en un restaurante. Ella respondió: “Lo que se está hablando no es serio». Aunque Ivonne está muy centrada en su nueva etapa profesional, reconoce que no descarta hacer una entrevista en un futuro no muy lejano.