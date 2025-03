María del Monte ha sido la invitada del miércoles 12 de marzo en El Hormiguero, donde ha repasado su larga carrera profesional como cantante junto a Pablo Motos, aunque sin olvidar sus apariciones como presentadora, colaboradora y concursante en televisión. Como no podía ser de otra manera, la sevillana tuvo que hablar de la ‘cobra’ que protagonizó el pasado 28 de febrero, día en el que le entregaron la medalla de Andalucía. Al acto acudió dando lo mejor de sí, bailando con Jesús Aguirre, el presidente del Parlamento Andaluz, durante la interpretación de su legendaria canción Cántame, pero no fue el único momento que quedó para el recuerdo. Durante una entrevista con Inmaculada Casal, que es presentadora de Canal Sur, evitó darle un beso en la boca ante las cámaras, un gesto muy comentado y que se convirtió en viral durante días, por eso ha querido explicar lo sucedido.

Antes de nada, la artista ha querido dejar claro que es un honor para ella recibir ese galardón: «Para mí es superimportante. Soy una andaluza de los pies a la cabeza. Soy sevillana, pero amo a Andalucía entera. No concibo a la gente que tiene celos entre otras provincias. Es una medalla con la que todo andaluz y andaluza sueña». En el año 2022 no dudó en hacer público, durante el pregón del Orgullo LGTBIQ+, que su pareja es una mujer, un gesto que culminó con una boda civil en ese mismo verano. Desde entonces, la pareja vive libremente su relación, algo que comenzó a pasar meses después del fallecimiento de la madre de la cantante.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos ha tenido que preguntarle por ese beso fallido, llegando a preguntar si no es cariñosa. «Tanto ella como yo nos hemos reído lo más grande. Tenemos nuestros códigos. No le doy importancia, no tiene que ver con que sea una relación homosexual o heterosexual», ha dicho.

Para dejar claro que se trata de un tema de pudor, pero no por ser lesbiana, le ha preguntado al valenciano si se ha dado besos en público con su mujer, la desconocida Laura Llopis. «Con las cámaras no», le ha respondido el entrevistador, a lo que ella le ha quitado importancia a lo sucedido asegurando que fue «una broma» y que tiene claro que cualquier cosa que se haga puede ser motivo de crítica en estos momentos.

«Hagas lo que hagas, siempre lo haces mal. Si lo haces, porque lo haces, y si no, porque no. Lo único que hago es ejercer mis derechos de ser libre sin hacer nada a nadie», aseguraba la cantante.

María del Monte habla del robo de su casa

También hubo tiempo para que el presentador de El Hormiguero hablase del famoso robo que sufrió en su casa, en la que vive con su mujer, y en la que pasaron momentos angustiosos al ser atadas, mientras los ladrones se llevaban sus joyas. Lo más doloroso fue descubrir que su sobrino Antonio Tejado está relacionado de alguna manera con la banda de atracadores, aunque queda por determinar de que forma, ya que la investigación sigue en curso.

«Es un tema muy desagradable. No hablo de eso, porque no tengo por qué hablar nada», ha dicho para intentar zanjar el asunto, pero Motos ha querido insistir en si le queda miedo tras lo sucedido, momento en el que María se ha plantado. «¿A ti te quedaría?» (…) «Pues entonces no me lo preguntes», así ha cortado el asunto de forma directa.