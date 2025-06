No estamos preparados porque lo que llega el fin de semana no es normal: el portavoz de la AEMET confirma lluvias y alerta para estas zonas de España

La AEMET alerta de lo que llega a España en estos próximos días, parecerá que cambia el tiempo de forma totalmente inesperada. La entrada del verano no puede ser más inesperada. Este buen tiempo que esperábamos, en esta época del año se traduce en un calor moderado que no vamos a ver, sino que nos enfrentaremos a todo lo contrario. El termómetro acabará siendo uno de los grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante.

Sin duda alguna, tenemos que estar preparados para este aumento de las temperaturas, pero, además, tendremos que ver este fin de semana algo que no es normal. Un cambio en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no habíamos ni visto llegar. Son días de altas temperaturas, pero también de unas lluvias que pueden tirar por tierra los planes de este fin de semana. Cuando más tiempo libre disponemos, esta previsión del tiempo puede ayudarnos a organizarnos mucho mejor o no estaremos preparados para un fenómeno poco común.

Lo que llega este fin de semana no es normal

Este fin de semana es uno de los más especiales del año. Tenemos una fecha marcada, como el inicio de un verano que puede traernos más de una sorpresa. El fin de las clases y las esperadas vacaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días.

Además, tendremos que empezar a prepararnos para un giro radical que hasta el momento quizás no hubiéremos visto. En un casi puente, teniendo en cuenta que tenemos la celebración de San Juan de por medio, algo que siempre atrae todas las miradas a un cielo que puede traernos más de una sorpresa.

Sin duda alguna, los expertos de la AEMET tienen más trabajo del que nos imaginaríamos en un cambio radical en el tiempo. Estamos muy pendientes de un giro que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de visualizar una anomalía que estos expertos de la AEMET no dudan en explicar de tal forma que debemos estar preparados para una serie de situaciones que sin duda alguna acabarán marcando unas fechas muy especiales. Lo que llega no es normal y quizás no estaremos del todo preparados para ello.

La AEMET confirma lluvias en estas zonas de España

Las altas temperaturas serán uno de los elementos contra los que deberemos luchar, pero no serán lo único que tenemos por delante. También tenemos que afrontar unas lluvias que pueden acabar siendo las que marcarán estas próximas jornadas que hasta el momento no sabíamos que teníamos.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que se mantenga una situación anticiclónica de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas dispersos. Únicamente en el entorno cantábrico la entrada de un flujo húmedo del norte dejará cielos nubosos o cubiertos; nubosidad que también se dará en buena parte de Galicia al principio del día. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con tormentas y chubascos, poco probables en el extremo oeste, y más intensos en interiores del tercio este y extremo norte, donde podrían ser localmente fuertes con granizo y/o rachas muy fuertes, sin descartarlos también en las mesetas. En Canarias, cielos poco nubosos o despejados al sur y nubosos al norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.

Probables brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico, con posible calima ligera en el interior peninsular y en las islas Canarias orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas descenderán en el tercio occidental peninsular y en el Cantábrico, donde los descensos serán localmente notables para el caso de las máximas. Pocos cambios en Canarias y predominio de los ascensos ligeros en el resto, más acusados para las mínimas en la meseta Norte. Se espera superar los 34-36 grados en la mayor parte de la mitad sur y nordeste peninsulares, así como en la meseta Norte y en puntos de Baleares; rebasándose los 38-40 en depresiones del nordeste y sureste y en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. Soplarán vientos moderados de levante en el Estrecho, de componente sur en la meseta Norte y litorales del norte del Mediterráneo, de componente oeste en el Cantábrico y alisio en Canarias con probables intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. En el resto, vientos flojos en general, con predominio de las componentes este y sur en el Mediterráneo y de las oeste y sur en el resto».

Las alertas estarán activadas en estos puntos: «Posibles tormentas y chubascos localmente fuertes en interiores del tercio este y en el extremo norte peninsular, sin descartarlos en las mesetas. Temperaturas máximas significativamente elevadas en la mayor parte de la mitad sur, del tercio nordeste peninsular, en la meseta Norte y en puntos de Baleares. Alisio con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en Canarias».