Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 14 al 20 de junio de 2025

SUBE: Raphael

Seis meses después de atravesar uno de los momentos mas delicados de su salud, reapareció en el Teatro Romano de Mérida, lleno hasta la bandera (3.200 espectadores), y lo hizo con la fuerza de siempre, con su potentísima voz inagotable y su carisma, interpretando 30 temas. Sin descanso. El público enloqueció de entusiasmo cuando Raphael celebró el sesenta aniversario como cantante interpretando Yo soy aquel, canción con la que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1966. El concierto finalizó con otro de sus éxitos, Como yo te amo, con todo el público ovacionándole y aplaudiéndole durante varios minutos demostrando que sigue siendo aquel. Entre los asistentes se encontraban sus hijos Alejandra y Manuel, que viajaron hasta la capital extremeña para acompañar a su padre.

SUBE: Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’

Protagonista de la ceremonia de entrega de los XVII Premios Taurinos otorgados por la Asociación Taurina Parlamentaria por haber sido uno de los más importantes galardonados, recibiendo el premio de manos del presidente del Senado, Pedro Rollán, que reconoció su vida de éxitos como «figura de la tauromaquia». Junto al ex torero, también fueron premiados el periodista José Ribagorda, el editor Vidal Pérez, el mayoral de las Ventas, Florencio Fernández Castillo, la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce Arpón, y el ganadero y rejoneador Álvaro Domecq Romero con el premio especial.

SUBE: Raúl del Pozo

Querido y admirado compañero en mi época en el periódico de mis amores y mis dolores y después también, a quien el diario ABC de Sevilla le ha concedido, a sus 88 años, el XXV Premio Joaquín Romero Murube por su artículo Los Machado se querían, publicado en El Mundo el 15 de diciembre de 2024. El periodista y escritor Ignacio Camacho, otro amigo mío, fue el encargado de presentar al galardonado, a quien llamó «hermano mayor de la Cofradía De la Sagrada Columna y leyenda viva del periodismo español». El Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue el encargado de entregarle el premio, uno más de los muchos que ya tiene, como el Cavia, el González Ruano y el ABC Cultural. ¡Felicidades, amigo!

BAJA: Bárbara Rey

María García García, más conocida como Bárbara Rey, la archifamosa vedette, actualmente de rabiosa actualidad por la publicación de sus polémicas memorias con el nombre de Yo Bárbara, acogidas con mucha expectación, sobre todo por la prensa. No ha habido medio escrito o televisivo que no se haya ocupado del libro editado por Penguin Random House. Son 427 páginas dedicadas a contar su vida. Con todo detalle. Lo que me ha sorprendido y no entiendo es la amenaza de demanda al periodista de investigación Javier Chicote, a quien se enfrentó en el programa Espejo Público por comentarios sobre los dineros que Bárbara había podido recibir ¿del Rey? «Te voy a demandar», aseguraba. «Yo no he recibido dinero alguno», afirmaba rotunda. O yo oí mal o no entendí a quién se refería, a propósito de los dineros. Porque en la página 270 de sus memorias y en las líneas 16 y 22 puede leerse: «Cuando terminamos, yo me quedé tumbada en la cama mientras lo veía moverse por la habitación recogiendo su ropa, entrando al baño para peinarse y ponerse su colonia favorita. Sin ninguna prisa se puso el pantalón, la camisa blanca, el cinturón, el reloj… y finalmente el traje».

Todo como tantas veces (me imagino que se refería al rey Juan Carlos).

«Ya vestido, se acercó a la mesilla de noche. Y sacó del bolsillo interior de la chaqueta un fajo de billetes sujeto por una goma. Sin decir nada, lo dejó casi con un gesto automático sobre la mesilla, junto al alcance de mi mano.

–Esto para que puedas ir a ver a tu hermana».

Ni quito ni pongo. Así lo he leído y así lo reproduzco. Pero no entiendo su frase de «yo no he recibido dinero alguno».