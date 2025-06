Ni Madrid ni Andalucía: el auténtico templo de las croquetas está en Cantabria, y arrasan con una receta secreta

Las croquetas son el secreto mejor guardado de la gastronomía española. Pueden parecer algo simple, pero la clave está en su cremosidad, textura crujiente y rebozado perfecto. El gran templo de las croquetas se encuentra en un pequeño pueblo de Cantabria.

En un restaurante con estrella Michelin y con multitud de delicias por degustar, el manjar más emblemático es la croqueta. Hablamos del Restaurante Solana, situado en Ampuero, a media hora de Santander.

Su entorno es un paisaje idílico y su carta es envidiable, pero la joya de la corona de este establecimiento es la croqueta campeona del mundo en 2017 que sigue maravillando a su clientela.

La receta secreta en el templo de las croquetas en Cantabria

Las mejores croquetas no están en Madrid, en Andalucía o en otras regiones de España: están en el Restaurante Solana de Ampuero, en Cantabria.

En este local, que lleva abierto desde 1974 y va por su cuarta generación al mando de las cocinas, el secreto de la elaboración de sus croquetas está tan bien guardado como la receta de la Coca-Cola.

Lo que sí que sabemos es que la delicia de sus croquetas está en su ingrediente principal, el jamón Joselito, y en la cremosidad extrema de su bechamel, que hace que la masa se deshaga en boca.

El rebozado no se queda atrás, ya que no es ni duro ni blando y es lo suficientemente crujiente como para generar satisfacción al morder. Además, su fritura no enmascara el sabor, sino que lo realza.

El Restaurante Solana sigue presumiendo, y a mucha honra, del premio a la mejor croqueta del mundo obtenido en 2017 y que en 2025 sigue congregando a los grandes amantes de las croquetas.

¿Por qué los clientes están enamorados de la croqueta del ‘Restaurante Solana’?

El Restaurante Solana es un lugar emblemático en Cantabria, y buena muestra de ello es que posee el primer puesto en cuanto a valoración de los clientes en Ampuero en el portal web TripAdvisor.

El establecimiento ha recibido una estrella Michelin y ofrece diversos menús degustación con múltiples pasos e ingredientes gourmet de la zona. Por ejemplo, ostras, anchoas, gamba blanca, cerdo celta, etc.

Pero incluso en sus menús más sofisticados, la croqueta del Solana nunca puede faltar para satisfacción de los clientes.

«Ir en verano a la terraza del Solana a probar tal vez las mejores croquetas de España es una fiesta que no tiene precio», comentaba un cliente en la web.

«Picoteo informal. Ensalada de tomate espectacular pero sobre todo sus croquetas. Las mejores del mundo. Para repetir sin parar», reseñaba otro comensal.

¿Cómo se deben preparar las mejores croquetas?

Quizás no estén igual de ricas que las del Restaurante Solana, pero preparar unas buenas croquetas es algo que todos deberíamos hacer en casa. Parece simple pero tiene sus complicaciones.

Todo empieza por la bechamel, que es recomendable cocinar a fuego lento para lograr mayor cremosidad y evitar grumos de harina.

El relleno, ya sea pollo, jamón, carne de cocido u otros ingredientes más innovadores, debe fundirse perfectamente con la bechamel para evitar sabores poco ligados.

El paso clave está en la fritura. La masa debe pasarse por harina, huevo batido y pan rallado fino. Después, las croquetas se fríen en aceite bastante caliente pero sin pasarse.

Queremos que las croquetas queden crujientes y doradas por fuera, pero bien hechas por dentro. Y encontrar la temperatura ideal puede ser el mayor desafío para evitar que la croqueta se queme por fuera o la masa se rompa.