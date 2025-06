First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión para tratar de encontrar a su media naranja. En una de las entregas más recientes de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Kevin, que venía de Málaga, y a Sergio, que llegaba desde Madrid. Los dos solteros llegaron al programa con las ideas muy claras, teniendo claro a quién querían a su lado y a quién no. El primero en aterrizar en el restaurante fue el andaluz. Entre otras cuestiones, confesó trabajar como enfermero en Berlín. Estaba tan harto de su vida en la capital de Alemania que buscaba un hombre para tener un motivo más para regresar, finalmente, a España.

«Busco un chico abierto, que le guste viajar, simpático, fiel y que se cuide», pidió el malagueño a Carlos Sobera. Pocos segundos después, el presentador de First Dates no dudó en acercarse a la puerta del local para recibir a la cita de Kevin para esa noche, que era Sergio. «Según he entrado he dicho: ‘Bigotón’. Tú sabes que el bigote es de maricones o fascistas. He dicho: ‘Vale, estamos en la misma onda’», reconoció el madrileño nada más ver al que sería su cita en el programa que se emite en Cuatro. Poco después, tras intercambiar unas primeras palabras en la barra, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Como era de esperar, no tardaron en empezar a conocerse cada vez más para tratar de averiguar si eran compatibles o no. Así pues, dieron el paso de tocar algún que otro tema importante en una primera cita.

Un claro ejemplo lo encontramos en la edad, algo que generó cierta tensión durante la velada. Todo comenzó cuando Kevin se animó a hacer la siguiente pregunta al madrileño: «¿Cuántos me echas?». La respuesta no tardó en llegar: «Terrible pregunta», y añadió: «Yo tengo 38». Poco después, el soltero echó a Kevin más años de los esperados.

«Como mucho tienes 40», aseguró, dejando al malagueño completamente descolocado y sin palabras. Preocupado por la reacción de su cita, Sergio volvió a hablar: «¿Tienes menos?». Visiblemente indignado por la respuesta del madrileño, Kevin acabó confesando cuál era su edad: «Tengo 34».

«¡Vaya cagada!», exclamó el soltero, al ser consciente de que había metido la pata hasta el fondo. «Next. Casi la empujo de la silla», sentenció el malagueño, sin dejar de pensar en el error que había cometido el madrileño. A pesar de este bache, lo cierto es que se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Hasta tal punto que, en la decisión final, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión.