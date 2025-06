Soy jardinero y este es el truco más efectivo para que tus geranios florezcan mucho más rápido

Rojos, fucsias, blancos, morados… los geranios vienen en todos los colores. Y da igual cuál elijas, todos alegran la vista y dan vida a cualquier balcón, terraza o rincón soleado. Son de esas plantas que tienen algo especial. Incluso a los que no son muy de flores, les resulta difícil ignorar un geranio.

Además, no requieren grandes esfuerzos. Son fuertes, aguantan el calor, no se quejan por falta de agua y se adaptan sin mucho problema. Pero como todo en jardinería, si les das un poco más, te lo devuelven. Es ahí donde entra el truco de los jardineros para conseguir que los geranios florezcan antes, con más fuerza y de forma más constante.

Si tienes unos geranios que tienen muchas hojas, tallos sanos pero pocas flores, seguí leyendo, pues este sencillo truco les dará el empujón que necesitan.

El truco de los jardineros para que los geranios florezcan rápidamente

El método de los jardineros para que los geranios florezcan más rápido no es magia, sino que está en la poda. Pero eso sí, bien hecha. No es cuestión de cortar por cortar, sino que el momento y la forma son claves.

Lo ideal es podarlos justo después de la floración o cuando veas que la planta empieza a descontrolarse y se alarga demasiado. Es ahí cuando te pide un corte.

Usa tijeras afiladas y bien limpias. Nada de improvisar con cuchillos viejos o tijeras de cocina. Corta las ramas más débiles, esas que apenas sostienen hojas o que se ven delgadas. Deja entre tres y cinco tallos fuertes, bien distribuidos, para que la energía se concentre ahí.

En unos cinco días (a veces menos) verás brotes nuevos asomando. Y lo mejor es que crecen rápido y vienen cargados de flores.

Este truco, aunque parezca simple, funciona porque redirige el esfuerzo de la planta. Los geranios tienden a gastar energía en lo que no deben si los dejamos hacer lo que quieran. Pero al podarlos así, les decimos con claridad: «aquí es donde hay que florecer».

Cuidados clave tras la poda para estimular la floración de los geranios

Después del corte, no hace falta estar atentos todos los días. Riega con moderación, lo justo para mantener la tierra húmeda pero sin charcos. Un poco de abono líquido, cada diez días, ayuda a que la floración arranque fuerte. Nada más. Eso sí, retira hojas secas, flores marchitas y cualquier resto que veas decaído. Así la planta se centra en lo nuevo.

No obstante, la ubicación también influye. El geranio necesita sol directo al menos unas cuatro o cinco horas diarias. Si está en sombra o en interior sin buena luz, no esperes milagros. Por otro lado, asegúrate de que la maceta no se le quedó chica y que el drenaje funcione bien. El agua estancada es enemiga de la flor.

Así que, si tus geranios están perezosos para florecer, prueba este truco. Es simple, rápido y muy efectivo. Y lo mejor es que no hace falta ser experto para hacerlo bien.