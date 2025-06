Mario Picazo confirma lo nunca visto y avisa de que no estamos preparados: «Eso se traduce en…»

Avisa Mario Picazo de que no estamos preparados para lo que está a punto de llegar, son días de apostar claramente por un giro radical en el que todo es posible. Por lo que, hasta el momento, deberemos empezar a pensar en un giro en el tiempo que hasta la fecha no teníamos presente. Este experto no duda en decirnos lo que nos está esperando en unos días en los que casi todo es posible. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo se convertirá en una realidad.

Este experto en el tiempo nos hace ver que lo nunca visto, puede ser posible. En esta entrada de un verano que puede traernos una serie de noticias inesperadas que serán las que nos afectarán de lleno y pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Será mejor que nos empecemos a preparar para unos cambios con los que tocará luchar de una forma totalmente inesperada. El aviso de Mario Picazo pone los pelos de punta a más de uno y nos advierte de la importante de esta previsión.

Avisa de que no estamos preparados

Nos hemos imaginado la llegada de un verano de una y mil formas diferente que nos ha traído, de momento, un marcado aumento de las temperaturas que puede acabar siendo algo muy diferente. Por lo que, quizás hasta el momento, deberemos estar listos para darlo todo.

Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que llegarán con fuerza y que harán que los expertos no duden en lanzar una importante advertencia para la que quizás no estamos del todo preparados. Es momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que nos ayude a organizarnos.

Es hora de apostar claramente por un giro radical que hasta el momento nunca hubiéremos imaginado que tenemos por delante y que en cierta manera se acabará traduciendo en una entrada en la nueva estación que nos dará algunas novedades del todo inesperadas.

Quizás no estamos preparados para tirar por tierra unas vacaciones que pueden darnos más de una sorpresa inesperada ante lo que tenemos por delante y que puede ser clave. Es momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar dándonos más de una sorpresa en estos días que tenemos por delante.

Mario Picazo advierte de que llega lo nunca visto

Los expertos en el tiempo como Mario Picazo no dudan en explicar claramente qué es lo que llega, un giro radical nunca visto que se ha convertido en la puerta abierta de algo más. Con una serie de novedades que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado.

Desde el canal de El Tiempo nos explica como se acerca lo nunca visto: «El Yellow Day (20 de junio), considerado el día más feliz del año entre otros motivos por estar caracterizado por temperaturas que suelen ser muy agradables, llega este 2025 con calor especialmente tórrido. Las emociones asociadas a este día podrían verse «enturbiadas» por una sensación térmica y una radiación UV que obligará a tomar precauciones para protegerse de este episodio de calor. Además del Yellow Day de este viernes, el verano de 2025 arranca oficialmente a las 10:42 h este sábado 21 de junio. Daremos la bienvenida al solsticio con tiempo soleado y caluroso en la mayoría de España, aunque en algunas se esperan tormentas que irán apareciendo sobre todo por la tarde. Esto podría aliviar algo los termómetros. Aunque el calor y la radiación UV van a seguir siendo intensos en muchas zonas, para el arranque de la semana que viene se notará un alivio térmico en muchas zonas con temperaturas entre 5 y 8 grados más bajas que las del fin de semana en algunas capitales de provincia».

Las lluvias se convertirán en las grandes enemigas para las que quizás no estamos del todo preparados: «El intenso calor que se va a acumular de día y el flujo húmedo del Mediterráneo ayudará a que con el paso de las horas vayan creciendo nubes de evolución vertical que podrían acabar descargando por la tarde en numerosas zonas. El viernes las tormentas se van a concentrar principalmente en las comunidades del este peninsular. Desde los Pirineos, pasando por el sistema Ibérico hasta el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla La Mancha, la región de Murcia, y el este de Andalucía. El sábado las tormentas no solo afectarán a las mismas zonas del viernes, también se extenderán al este y sur de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, las inmediaciones de la cordillera Cantábrica, y el norte de Castilla y León y de Navarra y Aragón. El domingo volverán a parecer pero se concentrarán principalmente en el Cantábrico oriental y gran parte de cuadrante nordeste peninsular, desde Castilla y León y La Rioja hasta Madrid, Navarra, Aragón, Cataluña, hasta el este de Castilla e interior de la Comunidad Valenciana».