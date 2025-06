Mario Picazo pone en alerta a España y avisa de que no estamos preparados: «Disparará…»

Pone a alerta a España y avisa de que no estamos preparados para lo que llega, Mario Picazo no tiene ninguna duda de lo que nos espera este fin de semana. Estamos viendo llegar a toda velocidad un cambio en el tiempo que puede ser clave que tengamos por delante. Este junio, sin duda alguna, no será como pensábamos, sino todo lo contrario. Es hora de ver este cambio que sin duda alguna nos afectará de lleno.

En estos días en los que el tiempo acabará siendo el que se convierta en protagonista, todo puede ser posible. Empezando por una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que las escapadas al aire libre pueden verse afectadas por estos mapas del tiempo que parece que no traen buenas noticias. En su lugar, tenemos que empezar a ver llegar un destacado cambio que quizás deberíamos empezar a familiarizarnos con una serie de datos en los que todo puede ser posible. La situación se complicará por momentos a medida que avancemos en estos días de cambios.

El experto pone en alerta a España

España se prepara para casi darle la bienvenida a un verano que parece que ya ha empezado. Desde hace mucho tiempo, tenemos por delante, una serie de novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener y que pueden afectarnos de lleno.

Es hora de ver cómo empieza esta estación del año que parece que ya tenemos durante mucho más tiempo de lo esperado. Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia importante.

Habrá llegado este momento de visualizar un cambio radical que hasta la fecha no pensábamos que tendríamos por delante. Son tiempos de visualizar este giro radical que hasta la fecha no esperaríamos. Es momento de dejar salir una serie de noticias que pueden llegar a marcarnos de cerca.

A la hora de hacer planes para este fin de semana, debemos estar pendientes de esta previsión del tiempo. Nos ayudará a organizarnos y quizás buscar refugio en estos lugares que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que Mario Picazo se encarga de explicar.

El aviso de Mario Picazo para el que no estamos preparados

No estamos preparados para lo que llega, son tiempos de cambios que pueden acabar siendo los que nos hagan replantearnos más de una escapada. El buen tiempo trae, tras de sí, un marcado aumento de las temperaturas que tendremos que esperar en este fin de semana.

Tal y como nos advierte Mario Picazo: «Se aleja la inestabilidad y con ella las tormentas que estos días han afectado a muchas zonas de España, aunque aún tocará sacar el paraguas a lo largo del fin de semana en algunas zonas del norte peninsular. El aire frío, que ha reactivado la atmósfera estos días, lo vamos a sustituir, a medida que avance la semana, por aire mucho más cálido procedente del norte de África y eso ayudará a que se vuelvan a disparar las temperaturas por encima de los valores promedio para estas fechas».

Siguiendo con la misma explicación: «Vuelve a tomar las riendas del tiempo el anticiclón, pero no por ello vamos a dejar de ver lluvia en algunas comunidades. Entre el sábado y el domingo pasa un frente de origen Atlántico por el extremo norte de la península para generar más nubosidad y precipitaciones. Serán de carácter más débil y aislado que las experimentadas esta semana, aunque en algunas zonas del litoral Cantábrico podrían ser persistentes. El viento del noroeste y la abundante nubosidad ayudará a mantener el ambiente en general fresco en toda la costa norte de la península. Los vientos alisios también se van a encargar de acumular nubes y hasta algunas lloviznas en la vertiente norte de las islas más occidentales de Canarias».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días: «Una incursión de aire cálido desde el norte de África, sumado a las largas horas de insolación que se esperan este fin de semana, hará que las temperaturas tanto diurnas como nocturnas vuelvan a alcanzar valores mucho más elevados de lo que habitualmente medimos por estas fechas. Mientras las temperaturas del norte en algunos casos se van a quedar por debajo de los 20 grados, en el sur ya empezarán a rondar los 40 grados, especialmente en el valle del Guadalquivir. También se van a empezar a registrar temperaturas por encima de los 20 grados de noche, lo que quiere decir que las noches tropicales entran en acción de nuevo a una semana de que oficialmente arranque el verano astronómico».