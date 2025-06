La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que la ley de abolición de la prostitución que prepara el Gobierno incluirá la instrucción contra las «masculinidades tóxicas». El Ejecutivo precipitó la tramitación de esta norma tras revelación de los audios de la trama del PSOE, concretamente, la conversación entre el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su ayudante, Koldo García, en la que se repartían prostitutas antes de un acto del PSOE.

La titular de Igualdad ya aseguró que la ley se llevaría al Consejo de Ministros en septiembre. Ahora, ha aclarado parte del contenido de la misma. Específicamente, ha asegurado que versará, parcialmente, sobre las «masculinidades tóxicas».

Redondo ha manifestado que la norma es una «oportunidad» para que haya «hombres mejores». El objetivo es «abrazar una masculinidad que no sea tóxica, que no se sostenga sobre la violencia y sobre el ejercicio de la dominación hacia las mujeres». La ex concejal vallisoletana ha sostenido que este tipo de masculinidades son «tóxicas contra ellos mismos».

A juicio de Redondo, la formación en una nueva forma de concebir la relación entre hombres y mujeres «es una faceta que tenemos que trabajar especialmente en la ley». «Hay que buscar unas fórmulas alternativas de entender las relaciones sexuales y las relaciones personales desde una perspectiva de igualdad, de respeto y de humanidad», ha argumentado para justificar que este tipo de formaciones «tiene que recogerse en la ley».

«Me parece que puede ser lo más novedoso y lo que incorpore también un aspecto distinto y una mirada distinta a la realidad, sobre todo desde la perspectiva del consumidor de prostitución», ha subrayado.

Según la también política socialista, el género masculino «no ha entendido muy bien cuál es su situación ahora en el mundo, cuando en democracia hay una igualdad de derechos, de valores y de libertades».

Por otro lado, ha pretendido buscar las razones que llevan al «consumidor de prostitución» a saber «por qué lo hace». «Tenemos que ser capaces de entender y también de ofrecer alternativas», ha subrayado.

Los audios de Koldo y Ábalos

La normativa, guardada en un cajón durante años, se ha impulsado después de que se conocieran los audios de la trama del PSOE en los que Ábalos y Koldo se repartían prostitutas antes de un viaje del PSOE.

En una de las grabaciones a las que tuvo acceso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ex ministro habla en estos términos de una posible movilización de prostitutas al lugar en el que estuvieran: «Si vinieran de Córdoba es nada, ese trocito, pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio».

«Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara», le respondió Koldo errando en el nombre de la mujer. Ábalos le corrige, a lo que su ayudante añade: «A la Ariatna, que está bien, que está recién, está perfecta». «Y a la colombiana y a la otra», añade el que fuera mano derecha de Sánchez.

«Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna», le espeta el aizkolari, a lo que el ex secretario de Organización socialista le dice: «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas». «Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo», zanjaba Koldo y Ábalos concluye: «No, era por conocer».

La conversación tuvo lugar en abril de 2019, poco antes de la campaña electoral y después de la multitudinaria manifestación del 8M, en la que pudo verse a Begoña Gómez y varias ministras del Gobierno de Pedro Sánchez encabezando la pancarta de los socialistas, con lemas como «Somos feministas».

Por otro lado, el informe de la UCO desveló cómo se fraguó el enchufe de Nicoleta, una prostituta rumana cercana a Koldo. Fue Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta este mes, quien intermedió para que la «amiga en paro» de la trama tuviese un puesto en la empresa pública Emfesa. «Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella, la pobre, está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula?», pedía Koldo a Cerdán.