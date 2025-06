La ministra Redondo consuela al fiscal general tras su procesamiento y le ofrece «una cenita»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se acercó a consolar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el juez del Tribunal Supremo procesara al máximo responsable del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Redondo insistió en su apoyo a García Ortiz, al que ofrecía «una cenita» y le sugirió que no se esconda.

El movimiento de la titular de Igualdad se dio este lunes, escasos minutos después de conocerse que el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, procesara al fiscal general del Estado en una resolución histórica hacia un máximo responsable del Ministerio Público. Ana Redondo acudió a reconfortar a García Ortiz, que será juzgado en un procedimiento penal que podría acarrear hasta 4 años de cárcel.

La conversación, producida en una entrega de premios en la sede del Consejo General del Poder Judicial y captada por las cámaras de LaSexta, muestra la complicidad entre García Ortiz y la ministra del Gobierno de Sánchez. Redondo se ofrece a colaborar en lo que necesite con el fiscal general. «Todo lo que necesites, ¿eh? Lo que sea y te vienes al Ministerio. Lo que sea», le ofrece la titular de Igualdad, a lo que el representante de la Fiscalía asiente con la cabeza.

«No te escondas ¿eh? Cuenta conmigo», insistió Ana Redondo, que coincidía con García Ortiz en la gala en la sede del CGPJ. El fiscal general del Estado agradece con sus gestos la cercanía de la ministra de Igualdad, que no cejó en su empeño de mostrarse del lado del jurista procesado. «Una cenita, una cena…» incidía Redondo que situó la potencial quedada en Valladolid, no sin antes recalcar el apoyo mostrado. «No estás solo», le espetó, antes de que Álvaro García Ortiz se marchara, dando por finalizado el encuentro.

García Ortiz, procesado

El juez Ángel Hurtado tomó este lunes la decisión de procesar a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución es insólita y la primera vez que un fiscal general del Estado será juzgado por un procedimiento penal de este calibre.

La resolución llega ocho meses después de que el Supremo tomara el control de la investigación en octubre pasado. Inicialmente, cuando el caso estaba bajo la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el foco se centró en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, que detalló el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, quien llevaba la investigación fiscal.

El magistrado también procesó el lunes a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, a la que García Ortiz tendrá que suspender en el cargo como consecuencia de la apertura del auto de procesamiento, tal y como contó OKDIARIO. Mientras, el fiscal general del Estado, procesado por el mismo delito y en la misma causa, se atrinchera en el puesto, con el apoyo del Gobierno.