El informe de la UCO ha desvelado como se fraguó el enchufe de Nicoleta, una prostituta rumana cercana a Koldo. Fue Santos Cerdán quien intermedió para que la «amiga en paro» de la trama tuviese un puesto en la empresa pública Emfesa. «Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula?», pedía Koldo a Cerdán

«Sabes quién lo podría, Juanma Serrano, el de correos, que ahora no me coge el teléfono, ese es el que me puede ayudar (…) Para Nicole en Valencia, porque él hace así, y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene», exponía Koldo en la conversación con Santos Cerdán.

La UCO concluye que en referencia al enchufe de Nicoleta, cabe mencionar que finalmente fue contratada por EMFESA atendiendo a la conversación mantenida con Koldo el 9 de septiembre de 2022. El propio Koldo le reenvió un mensaje a Nicoleta en el que le informaba que ya podía firmar el contrato y menos de dos horas después ella le remitió una captura de un correo electrónico en el que se establecían las condiciones de dicho contrato.

EMFESA es una empresa pública que se encarga de la limpieza de vías y estaciones ferroviarias y ha sido señalada en varias ocasiones por presuntas contrataciones irregulares. Nicoleta fue incorporada directamente como delegada territorial de Medio Ambiente en la zona Norte. Y en 2023 asumió el mismo cargo en Levante, reemplazando a Joseba García, hermano de Koldo, recientemente apartado de la empresa por acusaciones de nepotismo.

Enchufe en INDRA

No es el único enchufe del que se habla en las casi 500 hojas de informe de la UCO. «Si Pedro no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman ellos», con estas palabras Santos Cerdán se desahogaba con Koldo tras la negativa del presidente del Gobierno a colocarle en un puestazo en Indra del que donaría el 80% para financiar el PSOE.

«Si a una persona que le sacas la cara siempre, que no lee los wassaps (Sic.) ni responde a quien le cubre en el partido, crees que merece la pena?», le decía Santos Cerdán a Koldo. Y proseguía informándole que había escrito directamente a Pedro Sánchez. Según la Guardia Civil, este mensaje al presidente del Gobierno habría surtido efecto, ya que tan solo unos minutos más tarde, Santos Cerdán le dijo a Koldo que éste le había llamado para decirle que no podía «estar» en Indra al ser una «empresa cotizada».

Seguidamente, Santos Cerdán reprochaba la dificultad de mantener a su familia en Madrid, de lo que se entiende que pretendía obtener un cargo en Indra para así poder contar con otra fuente de ingresos que le permitiese sostener sus gastos familiares en la capital.

«Una vez más al que más trabaja le da por ahí», lamentaba Cerdán. Y zanjaba asegurando que parte de su sueldo iba a ir a parar a financiar al PSOE: «Me ha tenido que llamar Pedro, quien más pierde es el partido, el 80% era para donar al partido».