Adiós a la silla azul en ‘Pasapalabra’: Roberto Leal confirma lo que ha pasado en el programa

Durante los últimos días, la rutina habitual de Pasapalabra ha saltado por los aires. Uno de los elementos más emblemáticos del formato, la Silla Azul, ha desaparecido del plató durante varias entregas consecutivas. ¿La razón? Una sorprendente secuencia de empates entre los concursantes Rosa y Manu, que han paralizado la mecánica habitual del concurso y han dejado a los espectadores atónitos. El propio Roberto Leal ha confirmado lo sucedido en la emisión del martes, asegurando que jamás se había vivido algo parecido en la historia del concurso.

La pareja formada por el madrileño Manu y la gallega Rosa lleva ya un largo recorrido en el programa. Se han enfrentado en 145 duelos, de los cuales en 42 ocasiones han acabado con el mismo número de aciertos. Sin embargo, lo que parecía ser una estadística anecdótica se ha convertido en un fenómeno digno de análisis: en los últimos días, los empates se han sucedido uno tras otro, hasta alcanzar una cifra insólita de cuatro consecutivos.

El adiós de ‘Pasapalabra’

Este fenómeno ha descolocado a los seguidores del programa, acostumbrados a ver cómo uno de los concursantes se impone cada tarde. Los últimos Roscos, lejos de resultar anodinos, han estado cargados de tensión y suspense, a pesar de que, en palabras de Rosa, se trató de «empates aburridos». Lo cierto es que los errores cometidos en preguntas aparentemente accesibles han alimentado esa tensión, convirtiendo cada enfrentamiento en un espectáculo imprevisible.

El impacto de esta racha ha obligado al programa a modificar su dinámica de forma temporal. La Silla Azul, donde los nuevos aspirantes suelen enfrentarse para tratar de conseguir una plaza en el Rosco, ha quedado suprimida durante estas jornadas. Al no haber eliminaciones por empate, no se ha producido rotación de concursantes, lo que ha forzado una pausa técnica en esa parte del formato.

Manu y Rosa, muy cerca del premio

La emisión del lunes terminó con un nuevo empate a 21 aciertos. «¡Madre mía!», exclamó Leal al cerrar el programa, reflejando la incredulidad generalizada. Al comenzar esa misma tarde, ya había advertido de los tres empates previos, recordando que Manu había vivido una situación similar en otra etapa, pero que para Rosa era completamente nuevo. Aun así, nadie esperaba que se repitiera la igualdad una vez más.

En paralelo, la cifra del bote ha seguido creciendo sin interrupciones. Actualmente asciende a 1.744.000 euros, lo que convierte cada enfrentamiento entre Rosa y Manu en una batalla decisiva por el mayor premio. La presión es máxima, y cada fallo puede resultar crucial. Este martes, por fin se rompió la racha de igualdades: Rosa logró imponerse y se llevó 1.200 euros más, poniendo fin a la anomalía de los empates, al menos por el momento.

Manu reflexionó durante estos días sobre lo extraño de la situación. «Históricamente, no hemos empatado mucho y ahora de repente se juntan todos», comentó. Lo llamativo no era tanto el número total de empates, sino que se hubieran concentrado en tan poco tiempo. Rosa también aportó su punto de vista, reconociendo que muchos de los errores cometidos en esos Roscos no eran difíciles, lo que aumentaba aún más la frustración entre ambos.

El nuevo récord de ‘Pasapalabra’

Ambos concursantes han batido récords personales y siguen acumulando cifras impresionantes. Manu ya suma 277 programas en Pasapalabra, lo que lo convierte en el segundo participante más veterano desde que el programa se emite en Antena 3. Solo Orestes Barbero, con 360 entregas, logró permanecer más tiempo antes de ser eliminado. Para igualar esa marca, Manu tendría que resistir durante 83 programas más, lo que lo coloca en una situación límite: o gana el bote, o podría verse fuera si Rosa consigue eliminarlo antes.

En cuanto a las ganancias acumuladas, Manu ha alcanzado ya los 171.600 euros, una cifra nada desdeñable que refleja su constancia y su capacidad para mantenerse competitivo. Rosa, por su parte, ha participado en 147 programas y acumula 76.800 euros. Ambos han demostrado una gran preparación, lo que explica que sus enfrentamientos estén tan igualados y que el programa haya entrado en esta dinámica insólita.

Lo que comenzó como una serie de duelos dentro de la normalidad se ha convertido en una rivalidad histórica. El nivel de los concursantes ha sido tan parejo que los empates, aunque poco habituales, se han concentrado en los últimos meses, generando un fenómeno que ha captado la atención del público y que ha tenido consecuencias directas en la mecánica del concurso. La Silla Azul, que ha servido durante años como filtro para nuevos participantes, ha tenido que ceder temporalmente su lugar ante la solidez de Rosa y Manu.

Aunque este martes la racha de empates se ha roto, nadie puede asegurar que no vuelva a repetirse algo similar. La igualdad entre ambos y el crecimiento del bote auguran nuevas entregas repletas de emoción. Mientras tanto, Roberto Leal sigue ejerciendo de testigo de esta rivalidad sin precedentes, una de las más intensas y prolongadas que se recuerdan en la historia del concurso.