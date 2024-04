Un mítico concursante de ‘Pasapalabra’ se enfrenta a la Silla Azul por primera vez desde su regreso

Los espectadores de Pasapalabra siguen asimilando la repentina desaparición de Moisés Laguardia, pero la vida en el programa sigue y la temida Silla Azul espera a los concursantes. Es por eso que el programa de este martes comenzó el reto de que un mítico concursante haya tenido que superarla.

Se trata de la prueba por la que ninguno quiere pasar, pero a la que se tienen que someter si pierden en el Rosco, algo que pasó en la tarde de lunes a Pablo Díaz. El canario -que ganó más de 1.800.000 euros en el año 2021 en un espectacular bote- perdió contra Óscar en su segundo duelo, por lo que ha tenido que defender su permanencia.

«Se me hace raro tenerte aquí», le decía Cristina Alvis al verle en ese lugar antes de enfrentarse a un aspirante por su puesto. Ahí llegó Alejandro, que admitió ser fan del concurso desde hace más de 20 años: «Me acuerdo de Silvia Jato, de Jaime Cantizano…». Es por eso que incluso sus amigos le han puesto el mote de ‘el loco de Pasapalabra’, algo que se ha ganado porque lo sigue desde que tenía solo cinco años

Pablo, por su parte, admitió que se seguía pasando nervios, no como los que tenía en su anterior etapa, pero no los pierde. Su rival, como aspirante, eligió la letra c para jugar, pero los nervios le hicieron fallar solo en la segunda pregunta, poniéndoselo muy complicado.

Al ser preguntando por una «pequeña construcción natural o artificial que sirve de habitáculo para una colonia de abejas», el gallego se quedó en blanco y solo pudo responder «ceral», pero la respuesta correcta era colmena. Con un fallo podía seguir, pero las cosas se ponían cuesta arriba.

El intercambio de palabras ha seguido hasta la sexta pregunta, momento en el que Alejandro ha vuelto a fallar. «Telenovela sumamente larga y de carácter melodramático», leía Roberto Leal, pero el aspirante se quedaba completamente callado sin saber qué decir. «Culebrón» era la respuesta que buscaba, por lo que cometía un segundo error y debía despedirse del programa sin opciones.

Por su parte, Pablo Díaz se encontraba feliz de continuar en su tercer programa y seguir guardando el sitio a Moisés hasta su regreso. «No me acordaba de cómo era», confesaba después de su victoria y que había sentido «un agujero en el estómago».

¿Quién ganó el Rosco de Pasapalabra del martes?

El programa del martes ha terminado con la victoria del violinista, que ha conseguido 21 aciertos y ningún fallo, mientras que Óscar ha conseguido los mismos aciertos, pero sí ha fallado en una letra. Eso le hará tener que ir a la Silla azul en la tarde del miércoles.

Sin dar nuevos datos sobre la salud de Moisés, Roberto Leal anunciaba que seguirían jugando por un bote de 100.000 euros y esperando el regreso del riojano a su puesto habitual como concursante que tuvo que dejar el pasado viernes.

Debido a que en una jornada se graban varios programas, muchos medios apuntan a que este miércoles podría ser el día del regreso del concursante, coincidiendo con el programa 1.000 del concurso en su nueva etapa en Antena 3.