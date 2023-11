La decepción de Blanca Romero al descubrir el dinero que ganará en ‘MasterChef Celebrity’

Blanca Romero se ha convertido en la gran protagonista de esta edición de MasterChef Celebrity -pese a que ya no podrá ser la ganadora-, gracias a su naturalidad en las cocinas. La última anécdota que ha protagonizado ha sido descubrir, tras 11 programas, cuál es el premio al que optaba en realidad.

El premio del ganador final del talent serán poder donar 75.000 euros a la ONG que el famoso decida, pero la asturiana no lo tenía tan claro hasta la noche de este jueves. Laura Londoño recibió la noticia de que se convertía en finalista, tras lo que reaccionó con alegría por tener alguna oportunidad de donar ese dinero a una buena causa.

Ese discurso hizo que la actriz de Física o química se diese cuenta de su enorme error y no dudase en confesarlo a los jueces: «Yo solo venía por los 75:000 euros». En ese momento todos se dieron cuenta de que hasta ese momento pensaba que ese premio iría a parar a su cuenta y que esa era su gran motivación.

Jordi Cruz no se creía lo que estaba escuchando y por eso tuvo que preguntar: «No me estoy enterando. ¿Que se pensaba que eran para ella?». Tras esta pregunta, Blanca aclaró la manera de llegar a las negociaciones de este tipo: «Yo no leo los contratos. Arriba, abajo, cantidades y ciao». Al ver la cantidad del premio, pensó que era para el ganador, pero para que se lo quedase y no para donarlo a una buena causa.

«¿Y ahora qué?», le preguntó Jordi después de esta decepción en plena semifinal, pero Romero decidió tomárselo con humor después de haber rozado la final: «Ahora soy ganadona, porque gano y dono».

En ralidad, la concursante de MasterChef sí que se arrepiente de no haber sabido bien su motivación: «Si hubiese llegado a saber que ese premio no iba a ser para mí, hubiese currado lo mismo y hubiese metido la pata las mismas veces, pero no hubiese dado la imagen de loca que he dado. Entonces, hubiese guardado un poco más la compostura».