Uno de los formatos más innovadores de la temporada en Mediaset España ha sido, sin lugar a duda, La noche de los récords. El programa, presentado por Jesús Vázquez, se ha convertido en uno de los más vistos por parte de la audiencia durante las últimas semanas. Y es que, ver cómo numerosas personas, con un gran talento y esfuerzo, consiguen escribir su nombre en la historia, no es algo que suceda todos los días. Por ello, tras una temporada repleta de emociones, no es de extrañar que el último programa fuese especial. Un encuentro televisivo donde el propio presentador que se llevó una grata e inesperada sorpresa.

El programa fue avanzando como siempre. Pero, antes de dar por concluida la noche, hubo una aparición inesperada en el plató. Saltándose por completo el guion de programa, los jueces se acercaron a Jesús Vázquez. «Perdona, Jesús, pero tengo que saltarme el guion», le dijo uno de ellos. Una situación que dejaba al comunicador sorprendido, pues no tenía ni idea de lo que iba a suceder. «Trabajar en este programa ha sido una experiencia fantástica y ha sido un auténtico placer trabajar contigo. Desde Guinness World Records queremos que tú seas un poco más feliz todavía», le dijo al presentador.

De esta manera, y sin imaginárselo, Jesús Vázquez vio como los jueces le daban su propio récord mundial. «Guinness World Records ha verificado que eres el presentador que más formatos televisivos ha presentado en lengua española con un total de 46, por lo tanto, ¡felicidades!», anunciaron. Un premio que el presentador recibió completamente emocionado.

El comunicador no se llegó a imaginar jamás que concluiría la temporada de La noche de los récords con su propio Guinness World Records. Por ello, no pudo evitar emocionarse. Y es que, además, estaba siendo premiado por su larga trayectoria en televisión. Años de trabajo y dedicación que le han llevado ser considerado como uno de los presentadores más conocidos y habituales de la pequeña pantalla.

Un hito que no todo el mundo puede tener, pero que Jesús Vázquez ha recibido a sus 59 años. «Gracias, muchísimas gracias. No me lo puedo creer. Esto sí que no me lo esperaba», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Fue entonces cuando Chloe McCarthy y Mike Janela, jueces del concurso, le entregaron la placa y la medalla que certifican esta distinción.

Jesús Vázquez se sincera en sus redes sociales

Ahora, tras la emisión del programa, el presentador ha querido compartir en sus redes sociales este inolvidable momento. Asimismo, ha publicado una imagen donde se puede ver con detalle el certificado oficial del Guinness World Records. «¡Quién me lo iba a decir! ¡Tengo un Guinness World Record y yo sin saberlo! Soy el presentador que más formatos diferentes ha presentado en lengua hispana. ¡46! ¡Madre mía!», escribía en Instagram.

Como no podía ser de otra manera, el comunicador ha sido felicitado por sus seguidores en la plataforma. Además, muchos de sus compañeros de profesión han querido mostrarle su alegría al ser conocedores de la noticia. ¡Enhorabuena, Jesús Vázquez!