El error que cometes con el arroz antes de comerlo y que cambia su sabor natural: «Puede reducir el…»

El arroz antes de comerlo, debes dar un paso importante que quizás hasta el momento desconocías. Este ingrediente que es uno de los más apreciados en nuestra cocina, nos permite descubrir en primera persona el arte de comer bien, sin necesidad de hacer nada más que hervirlo con un poco de sal y aceite. Es un alimento de lo más versátil y en estos tiempos que corren muy barato, algo que afecta a nuestra cesta de la compra.

Con un poco de salsa de tomate y un huevo frito, podemos crear este delicioso arroz a la cubana que se convirtió en un recién llegado a nuestra cocina que triunfa en todos los sentidos. Podremos empezar a ver llegar una situación del todo inesperada en una serie de platos que acabarán siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no habrías tenido en cuenta. Estaremos a merced de una situación del todo inesperada que se convertirá en una dura realidad que nos afectará de lleno. En estos días que quizás hasta el momento no hubiéramos tenido en consideración, por lo que, tenemos que empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser clave.

Tal y como nos explican en redes sociales una ingeniera de alimentos en una publicación que se ha convertido en viral hay un error que cometemos todos: «¿El arroz se debe lavar? Lavar el arroz ayuda a eliminar el polvo, algo de almidón y hasta metales pesados como el arsénico. El arsénico es un metal que está presente en el suelo y el agua. Estudios han mostrado que lavar el arroz entre 3 y 5 veces puede reducir el arsénico hasta en un 30%. Y si además lo cocinas con bastante agua puedes disminuirlo hasta en un 45%. ¿Oye, entonces debo preocuparme por el arsénico? La realidad es que no. Aunque la concentración de arsénico varía por país y tipo de arroz, en promedio es tan baja como 93 partes por billón. Eso significa que tendrías que comer más de medio kilo de arroz al día, todos los días, durante más de 4 años para que fuera un problema. ¿Entonces, lo lavo o no? Si quieres un arroz más suelto y limpio: sí, lávalo. Si prefieres que quede más pegajoso: no es necesario. No te va a pasar nada. Es cuestión de preferencia».

Con lo cual, deberemos empezar a pensar en un destacado cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento. Empieza por prepararte para lo mejor, de la mano de una serie de comidas que quizás preparándolas con antelación te darán más de una alegría.

Empieza a preparar las más deliciosas y saludables recetas que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas. Una buena paella saludable que puede acabar siendo la que nos acompañará en un día festivo o una deliciosa ensalada de arroz que puede convertirse en un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos no tenido en consideración. En estos días que podemos empezar a prepararnos para un arroz de esos que impresionan.