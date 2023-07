Jesús Vázquez desvela cómo se encontraba antes del regreso de ‘Allá Tú’

Jesús Vázquez es uno de los rostros más conocidos de la televisión española en cuanto a presentadores se refiere. Ha estado al frente de muchos formatos exitosos dentro del mundo Mediaset y entre ellos se encontraba Allá Tú. Este concurso duró cuatro años en antena en Telecinco consiguiendo ganarse el favor de la audiencia y hasta a día de hoy todavía conserva un público fiel.

El pasado 9 de julio volvía a emitirse el exitoso formato con el mismo presentador al frente y en la misma cadena. Su regreso ha supuesto un alivio para el gallego tal y como ha desvelado hace unos días en exclusiva Lecturas.

Según lo que ha contado el presentador a esta revista, antes estaba atravesando una pequeña crisis a nivel profesional. “Todos tenemos momentos en los que no encuentras el formato que te encaja. Yo he tenido momentos muy complicados en mi carrera y momentos muy malos de los que he tenido que salir. Antes de hacer este programa yo no sabía hacia dónde tirar ni qué hacer”, confesaba. “Quería hacer otro talent show porque los últimos que hice ya no me ilusionaban mucho, los hacía un poco por oficio, porque es mi trabajo y tengo un contrato. Siempre soy de los que he dicho que, si pierdes toda la ilusión por lo que haces, es mejor irte”, se ha sincerado.

“Yo amo la televisión y he tenido la paciencia de esperar lo que hiciese falta hasta que llegase el formato que me apeteciese”, ha dicho por último refiriéndose al regreso de Allá Tú. Está claro que la nostalgia mueve mundos y este factor ha hecho que el concurso sea un éxito en las noches de domingo de Telecinco. Seguramente ni la propia cadena esperaba las buenas cifras que este mítico formato ha conseguido cosechar.

Anteriormente Jesús Vázquez había aparecido en talent shows como La Voz y La Voz Kids cuando Telecinco todavía tenía sus derechos. Después de ello, tuvo que hacer frente a un pequeño bache de audiencias. Los siguientes concursos que condujo fueron Top Star. ¿Cuánto vale tu voz? e Idol Kids, que tampoco consiguieron enganchar mucho al público. Más recientemente presentó The Bachelorette, un reality en el que una chica buscaba entre varios pretendientes a su chico ideal. Algo distinto en su carrera, pero que de igual manera no enganchó lo que estaba previsto.