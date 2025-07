Los expertos no dan crédito pero este árbol es el más antiguo del mundo y sigue dando frutos: tiene 4.000 años

Este árbol es el más antiguo del mundo y sigue dando sus frutos, tiene nada más y nada menos que 4.000 años. En España somos conscientes de que hay árboles milenarios que merecen una reverencia. Tenemos la suerte de disponer de una naturaleza excepcional que se ha convertido en una de las más destacadas del lugar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que serán las que marcarán un antes y un después.

La revista Forbes explica que: «En lo profundo del corazón de Creta, donde el mito se entrelaza con la maravilla natural, se encuentra el legendario olivo de Vouves. Durante milenios, este antiguo centinela de 2.000 años de antigüedad ha sido testigo en silencio del ascenso y la caída de las civilizaciones, sobredo incluso algunas de las figuras históricas más famosas de Grecia. Los olivos han sido venerados durante mucho tiempo no solo por su fruta y aceite, sino también por la resistencia codificada en su ADN. Estos árboles simbolizan la resistencia, la sabiduría y la continuidad. En un paisaje donde los secretos de la naturaleza a menudo se oscurecen por el tiempo, el olivo de Vouves nos recuerda que la vida a veces puede persistir contra todo pronóstico. Su pasado histórico ofrece una rara visión de los procesos evolutivos que permiten que los organismos vivos prosperen durante miles de años. Su tronco retorcido y sus ramas en expansión son testimonios vivientes de un linaje que desafía el tiempo y la maravilla biológica detrás de esta vida casi inmortal ha cautivado a científicos, historiadores y entusiastas de la naturaleza por igual».

Siguiendo con la misma explicación: «El olivo de Vouves es uno de los olivos vivos más antiguos del mundo, con estimaciones que van de 2.000 a 4.000 años de antigüedad. Si está en el extremo superior de estas estimaciones, puede ser anterior a figuras históricas como Alejandro Magno y Pitágoras. A diferencia de muchos árboles más jóvenes, este árbol exhibe adaptaciones extraordinarias. Su tronco robusto y desgastado y su compleja red de raíces le han permitido soportar períodos de sequía, cambios climáticos, incendios e invasión humana mientras sigue produciendo frutos. La estructura del árbol refleja tanto la herencia genética como las influencias del entorno tumultuoso donde ha prosperado, lo que lo convierte en un tema de estudio único para botánicos y biólogos interesados en la longevidad y la adaptación en especies de larga vida».

Un árbol que aún sigue dando sus frutos años después de surgir en las profundidades de esta isla. Sabemos que son uno de los elementos que más tiempo permanece en estos momentos sobre la faz de la Tierra. La riqueza de estos olivos que son capaces de crear ese oro líquido que tenemos por delante puede ser excepcional en muchos sentidos.