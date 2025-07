Cascadas y un jardín secreto de Gaudí: el impresionante pueblo al lado de Barcelona que tienes que visitar una vez en la vida

Hay un impresionante pueblo al lado de Barcelona que es el que tienes que visitar una vez en la vida y tiene la huella del mismísimo Antoni Gaudí. Un lugar que puede convertirse en la mejor opción posible en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que marcarán estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Las vacaciones nos invitan a descubrir lugares que serán realmente fascinantes.

Este impresionante pueblo está al lado de Barcelona

El jardín secreto de Gaudí y unas impresionantes cascadas te están esperando

Te están esperando unas impresionantes cascadas y un increíble jardín secreto que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tendremos que empezar a pensar en un destino de esos que impresionan y que puede estar más cerca de casa de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como se presenta este pueblo en la web de Catalunya Turisme: «Situada al norte del Berguedà, en pleno Valle de Lillet, La Pobla de Lillet es uno de esos lugares que conservan su encanto auténtico entre montañas, bosques y ríos. Este pueblo de poco más de mil habitantes es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, la historia y la arquitectura modernista. Sus calles de tradición medieval y las obras de Gaudí, como los Jardines Artigas o el Chalet del Catllaràs, invitan a explorar un pasado industrial que todavía se respira en cada rincón. Recorrer La Pobla de Lillet es descubrir puentes históricos, iglesias románicas y paisajes impresionantes con el Pedraforca y la Sierra del Catllaràs como telón de fondo. Además, el antiguo Tren del Cemento, que unía la fábrica Asland con Guardiola de Berguedà, permite revivir la huella industrial de este territorio. Entre excursiones, gastronomía tradicional y fiestas populares, este pueblo ofrece una experiencia única para quienes quieran desconectar y sumergirse en la esencia del Pirineo catalán».

Siguiendo con la misma explicación: «Uno de los grandes atractivos de La Pobla de Lillet son los Jardines Artigas, una obra que Antoni Gaudí diseñó a principios del siglo XX en agradecimiento a la familia Artigas, que lo alojó durante su estancia en el pueblo. Integrados en plena naturaleza, estos jardines fusionan agua, piedra y vegetación en un conjunto armonioso. Encontramos elementos arquitectónicos típicos de Gaudí, como arcos catenarios, fuentes, puentes y figuras inspiradas en el bestiario medieval.

A unos 12 km del centro del pueblo, en medio de los bosques de la Sierra del Catllaràs, se encuentra el Chalet del Catllaràs, otra obra de Gaudí. Fue encargado por Eusebi Güell para alojar a los ingenieros de las minas de carbón que suministraban combustible a la fábrica de cemento Asland. El edificio, que sufrió varias transformaciones a lo largo de los años, ha sido restaurado y aún conserva su estructura original y detalles modernistas que recuerdan la genialidad de su creador. A 1.288 metros de altitud, el Santuario de Falgars ofrece una panorámica espectacular de todo el Valle de Lillet. Este santuario tiene sus orígenes en el siglo XI, aunque el edificio actual data del siglo XVII. Además de ser un lugar de devoción, es un punto de partida para varias rutas de senderismo y un sitio ideal para disfrutar de la calma de la montaña. Uno de los vestigios de la industrialización de La Pobla de Lillet es el Tren del Cemento, una antigua línea ferroviaria que transportaba cemento desde la fábrica Asland hasta Guardiola de Berguedà. Hoy en día, un tramo de este recorrido se ha recuperado como tren turístico, ofreciendo un viaje de 3,5 km con paradas en puntos de interés como los Jardines Artigas, el centro del pueblo y el Museo del Cemento. En la estación de La Pobla también se puede visitar una exposición de material ferroviario con locomotoras históricas».