Duodécima temporada de ‘La Voz’: Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López arrasan en FesTVal

Durante la primera jornada del FesTVal 2025 (Festival de Televisión de Vitoria) se ha presentado la duodécima edición de La Voz, de Atresmedia, programa líder de la noche de los viernes, que regresa con un renovado equipo de coaches.A la rueda de prensa a la que ha asistido OKDIARIO. han asistido la presentadora, Eva González, los coaches Pablo López, Malú (dos clásicos del formato) Sebastián Yatra, Mika (nuevos coaches en la versión española) además de Carmen Ferreiro (Directora de Entretenimiento de Atresmedia). Como exclusiva se han dado a conocer los nombres de los asesores de La Voz de este año: Joaquina, Chiara Oliver, Carla Morrison y María Becerra.

Cientos de personas a las puertas del Palacio de Congresos de Europa de Vitoria han estallado a gritos en cuanto a visto pasear por la ya mítica alfombra naranja a Malú (la más veterana de los coaches), Pablo López, Mika (estrella internacional que lleva sólo un año aprendiendo español y se expresa de manera estupenda- es una persona encantadora en el tú a tú-) y, por supuesto, Sebastián Yatra, todo un ídolo de masas.

La rueda de prensa ha arrancado con un momento muy emotivo. Jose Fiestras, director del FesTVal ha recordado la edición de 2020, aquella que tuvo que celebrarse de manera muy limitada por culpa de la pandemia y en que se se le entregó el premio Joan Ramón Mainat a Eva González, quien no pudo recogerlo. Así pues, Fiestras se ha permitido entregar el galardón a la presentadora, quien lo ha recogido ante la prensa emocionada. «No me lo esperaba pero me hace mucha ilusión. Muchas gracias», ha dicho la andaluza.

Las asesoras nuevas

La exclusiva de la rueda de prensa ha sido la de dar a conocer el nombre los asesores de este año: Joaquina (artista venezolana) acompañará a Malú durante las batallas (la segunda parte del concurso). Pablo López contará con la ayuda Chiara Oliver. Mika tendrá a cantante mexicana Carla Morrison y Sebastián Yatra será asesorado por la argentina María Becerra.

Así será la nueva temporada

En esta edición de La Voz, los coaches volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder, los coaches son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

El Mando seguirá dando grandes momentos en esta edición de La Voz. Los coaches han hecho una playlist con sus canciones favoritas y que recuerdan a algún momento importante de su vida. Cada vez que un coach coge el mando a distancia suena un tema de esa playlist, lo que ha provocado grandes momentos durante la edición.

La Voz es una producción de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia. Para todos aquellos que quieran disfrutar del programa fuera de España, el programa también estará disponible a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

La Voz es un formato de ITV Studios que cuenta con un total de 157 franquicias y con adaptaciones locales en 76 territorios. ITV Studios es una compañía global, que forma parte de ITV PLC, y produce en 13 países a través de más de 60 sellos en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, los Países Nórdicos, Italia, Países Bajos y ahora también en España. Esta temporada, en colaboración con Atresmedia, ITV Studios Iberia asume la producción integra de La Voz en España.

Las novedades de la nueva edición de La Voz

La nueva edición de La Voz viene con novedades para hacer mucho más emocionante la competición y la lucha entre los coaches por hacerse con los mejores talents.

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Este año La Voz lanza un reto a 3 concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.