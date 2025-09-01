Mediaset Infinity: así es la nueva plataforma que será gratis «para siempre»

Dentro del marco del FesTVal 2025 celebrado en Vitoria al que ha acudido OKDIARIO, Mediaset España ha presentado Mediaset Infinity, su nueva plataforma digital que será totalmente gratuita y que sustituye a la antigua MiTele.Con una firme apuesta por las producciones originales e innovadores derivados digitales de las grandes marcas del grupo; por la diversidad de géneros -desde el reality y el dating show hasta el documental, las docuseries y la ficción internacional-; y, en definitiva, por el entretenimiento más puro ofrecido de forma gratuita en un nuevo modelo de streaming con mejoras técnicas, visuales y en la experiencia de usuario. En la presentación ha estado Nagore Robles, quien se estrena como presentadora en Uno de GH 20, un programa con dos galas semanales que seguirá el casting para la nueva edición de Gran Hermano. También han acudido Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, presentador y colaboradora de Loco amor, un dating show sobre la búsqueda de pareja.

Mediaset Infinity, la nueva plataforma digital de Mediaset España, ha preparado una gran batería de estrenos para el próximo otoño presentados hoy en la inauguración de la 17ª edición del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz), entre los que destacan un reality pionero en el que convivirán aspirantes a entrar en la casa de GH antes del estreno del formato; un dating show diario especialmente dirigido a la Generación Z; el reality The Ultimate Warrior protagonizado por luchadores semiprofesionales de Artes Marciales Mixtas; el documental La Húngara. Toma que Toma; la docuserie (L)over y la serie italiana María Corleone.

En la rueda de presnas estaban presentes Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España y Juan Baixeras, director de la División de Canales Digitales del grupo, quienes han explicado que la nueva plataforma es gratuita: «Tiene publicidad, como está ocurriendo en todas las plataformas, pero con un contenido completamente gratuito que se mantendrá así siempre por el enfoque que desde el grupo de comunicación han decidido para este servicio. Mediaset Infinity tiene dos ofertas, una gratuita y otra de pago, la diferencia es que en el pago puedes ver tus contenidos sin publicidad».

A continuación repasamos las novedades que se han anunciado para esta temporada de la plataforma Mediaset Infinity.

‘Uno de GH20’ con Nagore Robles

25 años después de su estreno en España y tras 32 ediciones emitidas hasta la fecha, Gran Hermano seguirá sorprendiendo a sus seguidores con el lanzamiento por primera vez en su historia y antes del arranque de la vigésima edición de anónimos del reality de un formato de convivencia 24 horas en directo que determinará la foto final de participantes: Uno de GH20. Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) y ofrecido íntegramente, en exclusiva y en abierto en Mediaset Infinity, el formato ofrecerá el día a día de un grupo de aspirantes seleccionados del casting de Gran Hermano que se irán renovando cada semana con un gran objetivo final: uno de ellos se convertirá en concursante oficial de Gran Hermano, convivirá en la nueva casa del programa, en plena construcción, y optará a ganar los 300.000 euros del premio final de la nueva edición.

La convivencia de estos candidatos será ofrecida de forma gratuita por Mediaset Inifinity a través de dos señales 24 horas en directo, será analizada en dos galas semanales que conducirá la influencer, experta en realities y exparticipante de Gran Hermano Nagore Robles y será condensada en resúmenes diarios. La audiencia tendrá un papel esencial: podrá votar por su favorito cada semana a través de la app de la plataforma. Por último, varios exparticipantes de GH también serán parte activa de este nuevo formato ejerciendo como padrinos de los candidatos.

‘Gran Hermano: la mudanza’

Una de las grandes novedades de la próxima edición de Gran Hermano será la casa que acogerá la convivencia, que ha abandonado la mítica localidad de Guadalix de la Sierra para trasladarse a una nueva ubicación. Las claves del proceso de construcción del corazón de Gran Hermano y los recuerdos y testimonios de muchas de las personas que han dado y dan vida con sus historias a la casa centrarán Gran Hermano: la mudanza, programa especial producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) en exclusiva para la plataforma.

Los expertos que han intervenido en la obra desde diferentes áreas mostrarán tanto el proceso como el resultado final de la construcción. Además, exconcursantes de ediciones anteriores del reality develarán sus recuerdos y sus rincones favoritos de la casa en la que convivieron en el pasado.

‘El loco amor’, innovador ‘dating show’ presentado por Sebastián Gallego con la colaboración de Oriana Marzoli

Las nuevas tecnologías han invadido prácticamente todos los órdenes de la vida, incluyendo la búsqueda del amor y la manera de relacionarse, que han encontrado en las redes sociales una de las principales vías especialmente entre los jóvenes y los integrantes de la Generación Z. Con esta premisa, Mediaset Infinity estrenará en exclusiva el dating show El loco amor, producido en colaboración con Bulldog TV y que la plataforma ofrecerá a sus usuarios diariamente en la franja de sobremesa. En él, dos solteros/as podrán conocer a tres posibles parejas cada uno -que podrán ir variando si así lo desean los protagonistas- a través de citas de diversa índole -romántica, de aventura, de confidencias, etc.- con la intención de conocer su grado de afinidad y hacer match con alguna de ellas. Además, las redes sociales jugarán un papel fundamental.

Sebastián Gallego, polifacético comunicador presentador ganador en 2023 del Premio Ondas al Podcast Revelación junto a Ana Milán por La vida y tal, conducirá el formato con Oriana Marzoli, reality star, influencer con millones de seguidores y colaboradora habitual de diversos espacios, como colaboradora estrella y especialista en el amor.

El ‘casting’ desde dentro y la confirmación en primicia de todos los protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones 9’

La novena edición de La Isla de las Tentaciones arrancará antes en Mediaset Infinity con dos formatos exclusivos para la plataforma producidos en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia):

La Isla de las Tentaciones. El Casting mostrará por primera vez en dos episodios y en las semanas previas al estreno del reality en Telecinco cómo se desarrolla la selección de las parejas protagonistas y de los solteros dispuestos a convertirse en su mayor tentación.

Rumbo a La Isla de las Tentaciones revelará en primicia, en dos entregas, las identidades de las parejas protagonistas y de los solteros y solteras que convivirán con ellos en las villas, su viaje y su desembarco en la República Dominicana. Además, desvelará cómo son las villas y ofrecerá un avance de los momentos que marcarán la novena edición.

Luchadores semiprofesionales y ganadores de ‘Warrior Games’ pugnarán por triunfar en las MMA en ‘The Ultimate Warrior’

Tras el estreno de Warrior Games, reality en el que un grupo de jóvenes aficionados tratan de convertirse en luchadores profesionales de Artes Marciales Mixtas, llegará a Mediaset Infinity The Ultimate Warrior, nueva versión del formato que en esta ocasión estará protagonizada por luchadores semiprofesionales y su lucha por triunfar en las Artes Marciales Mixtas.

‘La Húngara. Toma que toma’

El género documental también formará parte de las grandes novedades de Mediaset Infinity, con el estreno de La Húngara. Toma que toma, que repasa la vida, entorno y popularidad de la icónica cantante andaluza Sonia Priego, La Húngara, que revolucionó el panorama musical en el arranque de este siglo con su original fusión de flamenco y pop. Su colaboración en 2021 con C. Tangana, que participa en el documental junto a otros artistas como Antonio Carmona, con el tema Tú me dejaste de querer pulverizó la listas de lo más escuchado. Producida por LyO Media (La Casa de los Retos), la serie de tres entregas relata los episodios más difíciles de su vida y se adentra en su día a día tanto sobre los escenarios como fuera de ellos.

Laura Matamoros, Susana Díaz, la madre de Omar Montes y la viuda de José Antonio Reyes, en las nuevas entregas de ‘Madres’

Mediaset Infinity ofrecerá nuevas entregas del formato conducido por Cruz Sánchez de Lara y producido en colaboración Tesseo Producciones, que explora las historias vitales de sus protagonistas a través de sus experiencias en torno a la maternidad y descubre sus desafíos, triunfos, capacidad de resiliencia y lucha contra la adversidad. Entre las nuevas invitadas que compartirán sus vivencias se encuentran Noelia López, que hablará por primera vez en un programa seis años después de la muerte de su marido, el futbolista José Antonio Reyes; la política, senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; María Ángeles Montes, madre del artista Omar Montes; la exdeportista de natación sincronizada Gemma Mengual; la actriz Loles León; la periodista Samanta Villar y las creadoras de contenidos Laura Matamoros y Beatriz Pérez, La Ordenatriz.

Lucas, del dúo Andy y Lucas, afronta sus mayores inseguridades en la quinta temporada de ‘Me quedo conmigo’

Mediaset Infinity también estrenará en exclusiva una nueva entrega de la docuserie original de la plataforma Me quedo conmigo, en la que el cantante Lucas, del dúo Andy y Lucas, llevará a cabo guiado por la psicóloga Alicia González un intenso viaje emocional a través de sus mayores inseguridades en ámbitos como el trabajo, la familia, la salud y el futuro. Su relación con Andy y los planes de futuro del dúo sobre los escenarios, las recientes pérdidas familiares sufridas, la complicidad con su pareja actual y cuestiones de salud como la cardiopatía que padece, las consecuencias de su operación de nariz y la influencia de la presión mediática, serán algunos de los temas que el artista abordará durante la terapia que le propone el formato.

Las grandes historias de amor y las rupturas más sonadas entre las celebrities, en (L)over

Mediaset Infinity ampliará su catálogo de series documentales con el estreno de (L)over, producida por Sabbatical Entertainment. En ella, disecciona las relaciones de amor y desamor de las parejas de celebrities más famosas a través de relatos de alto voltaje emocional sobre sonadas rupturas y amores verdaderos y duraderos. Álvaro Morata y Alice Campello; Chris Hemsworth y Elsa Pataky; Sergio Ramos y Pilar Rubio; Britney Spears y Justin Timberlake; Taylor Swift y Travis Kelce; Shakira y Gerard Piqué; y el Príncipe Harry y Megan Markle, serán algunas de las historias protagonistas.

La serie ‘María Corleone’

Un trágico suceso tras regresar a su ciudad natal, Palermo, cambia drásticamente el plan de vida de una brillante estilista afincada en Milán junto a su novio fiscal, con el que espera un hijo. Este es el punto de partida de María Corleone, serie italiana emitida en Canale 5 y en Mediaset Infinity en Italia cuya primera temporada se incorporará al catálogo de contenidos de la plataforma de Mediaset España. Este drama criminal producido por Taodue Film, del grupo Mediaset, y ambientado en Milán, Palermo y Nueva York relata el choque entre dos mundos, el de la moda y el del crimen organizado, a raíz de una tragedia que impulsa a su protagonista a abandonar su vida anterior y emprender un camino de venganza, adentrándose así en la dinámica criminal que ha reinado en su familia.