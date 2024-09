Broncano presenta su nuevo programa en TVE: «Yo ya estaba forrado de antes»

David Broncano ha presentado La Revuelta, su nuevo programa en TVE, dentro del marco del FesTVal de Vitoria 2024. La rueda de prensa comenzó con retraso y se dieron directrices claras: no habría entrevistas individuales y sólo dos corrillos, a lo sumo, con los más de treinta medios convocados entre lo que se encontraba OKDIARIO. Todo para que la cadena pública proteja a un presentador al que han puesto a dedo desde Moncloa. Y es que el fichaje de Broncano no solo ha supuesto un gasto de 14 millones de euros a las arcas públicas sino que provocó la destitución de Elena Sánchez como presidenta de RTVE. Y es que la obsesión de Pedro Sánchez por debilitar a Pablo Motos (muy crítico con el gobierno socialista) nos ha salido muy caro a todos. Durante la presentación, Broncano comenzó hablando de toda la polémica pero sin tomársela demasiado en serio: «Yo ya estaba forrado de antes y el presupuesto del programa (14 millones) no es solo para nosotros, ojalá, pero es para todo el equipo. Sólo decir que yo ya era rico».

Sobre lo que ha dado de sí su fichaje, Broncano aseguró que: «En cuanto a la polémica, ha habido estupefacción por cómo se ha retorcido el asunto por intereses partidistas. Se han dicho muchos datos falsos y esto al final es sólo un programa de televisión. Me gusta estar en un ente público. Dicen que hemos venido a aprovecharnos de lo público y es, al revés, nosotros queremos darle algo a la pública. Podríamos haber ido a otra cadena porque, repito, nosotros ya teníamos dinero».

Broncano, Moncloa y la guerra contra Pablo Motos

Comienza una nueva temporada televisiva que, este año, tiene un claro campo de batalla: el acces prime-time. Tanto Telecinco como La 1 de TVE han querido innovar en esta franja horaria para competir con el poderoso El Hormiguero en Antena 3.

Mediaset fue la primera en apostar con el estreno de Babylon Show, programa presentado por Carlos Latre que si bien se estrenó con un prometedor 10.1% de cuota de pantalla pero fue bajando hasta que el lunes 2 de septiembre llegó Pablo Motos con su nueva temporada y arrasó con un 21% de share frente al 6,7% que hizo su competencia en Telecinco.

La Revuelta es la apuesta de La 1 de TVE para el acces prime- time. A razón de 14 millones de euros por temporada, la cadena pública (a insistencia de Moncloa) quiso fichar a David Broncano para que adaptara su popular La Resistencia de Movistar + al público generalista pero, sobre todo, para intentar hundir a Pablo Motos, quien siempre ha sido muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez.

Así es el contrato de Broncano con TVE

El contrato que RTVE ofreció David Broncano y la productora El Terrat -ahora en la órbita de Mediapro- para emitir en la cadena pública el programa La Resistencia era dos años la duración de la relación entre ambas partes a razón de 14,07 millones de euros por temporada, 87.900 euros por programa más IVA. El consejo de RTVE lo votó , después de que ex presidenta de la cadena pública, Elena Sánchez, frenara su aprobación, lo que le ha costó el puesto tras forzar Moncloa su destitución.

El contrato fue por dos temporadas. La primera temporada se emitirá en el llamado access prime time y no se establece ninguna audiencia de corte que permita a RTVE cancelar el programa si no alcanza un mínimo de cuota de pantalla, salvo alcanzar la media de la cadena.

Sólo a partir del segundo año, si no alcanza esa media de la cadena, RTVE podrá pasar el programa al late night o adoptar otra solución de común acuerdo. RTVE podrá resolver unilateralmente el contrato, a partir de la segunda temporada, si el programa no alcanza durante cuatro meses consecutivos una media en cada uno de dichos meses del 7,5% si se emite en el access prime time, y del 8% si se emite en late night, mediando un preaviso de dos meses. Se trata de medias por debajo de las marcadas actualmente por la cadena pública