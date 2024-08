Carlos Latre para los pies a Asier Etxeandia en ‘Babylon Show’: «Hay niños viendo»

Asier Etxeandia ha sido el invitado del jueves en Babylon Show, el programa con el que Carlos Latre pretende hacerse un hueco en las competidas noches de la televisión ante uno de los gigantes como es El Hormiguero y el próximo estreno de David Broncano y todo su equipo de La Resistencia en La 1. Su invitado acudió para hablar de Mastodonte, el grupo de música del que es cantante y con el que está de gira por España en estos momentos, y su papel en la película Odio el verano. Además de hablar de su trabajo actual, también hubo tiempo durante la charla de recordar sus comienzos, momento en el que el presentador tuvo que frenar al invitado para que dejase de contar algunos detalles de su vida que no eran aptos para todos los públicos.

El vasco es reconocido desde hace años por su gran trabajo en películas series y en el mundo del teatro en los musicales, donde es una gran estrellas de las tablas. Pero antes de que llegase a ser un actor de éxito ha tenido que pasar por otros trabajos que nada tenían que ver con el mundo artístico, aunque sí que se trataban de sueños por cumplir para un joven Asier. Con tan solo 18 años decidió que tenía que independizarse de casa de sus padres y le surgió la posibilidad de trabajar en un sex shop cubriendo la baja de uno de los empleados. Su prima pensó que sería la persona indicada para realizar ese trabajo pese a esa corta edad y a que era virgen, lo que ha provocado las risas de todo el público presente en el plató.

«Me quería ir de casa de mis padres, me salió este curro y fui el que más caja hice de esa temporada. Me llamaron los de la franquicia, los jefes para decirme enhorabuena porque vendí 300.000 pesetas en una tarde», ha contado ante el asombro de todos. Lo que Latre no es explicaba era cómo podía vender productos con esa facilidad pese a no tener experiencia en el sexo.

«No me acuerdo cómo lo vendía, creo que era por la impunidad de que no tenía ni idea. Vendía pol*** como si fueran churros», ha dicho con total naturalidad. El presentador, aguantándose la risa por el comentario, ha tenido que pedirle que dejase de contar ese tipo de cosas porque «hay niños viendo» y ha recordado que el programa está recomendado para mayores de 12 años. Asier, saltándose la petición del entrevistador, le ha contestado que «los niños también tiene po***».

Dejando atrás su pasado y sus aventuras, Marta Torné y Carlos Latre decidieron hablar de su experiencia como ‘chico Almodóvar’ al trabajar con el director manchego en la película Dolor y gloria. «Para mí ya era un referente y para mí era un sueño poder trabajar con él. Llegó en un momento en el que yo estaba preparado para hacer ese personaje, aunque él no me quería al principio», ha recordado antes de contar que tuvo que hacer hasta diez pruebas para que Pedro se decidiese por él.

Finalmente, todo salió bien y se convirtió en uno de los grandes momentos de su carrera: «El personaje lo entendía muy bien y era para mí, estaba enamorado desde el primer día que lo leí. Él estaba feliz y yo vi a un Pedro en estado de gracia».