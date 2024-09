‘Gran Hermano’ elige a un nuevo concursante durante su rueda de prensa en el FesTVal

Dentro del marco del FesTVal de Vitoria (el festival de televisión más importante de España) se ha estrenado el regreso de Gran Hermano a Telecinco, en una rueda de prensa marcada por una gran sorpresa. Delante de la prensa y del publico, Jorge Javier Vázquez nombró a un nuevo concursante que estaba allí presente. Además, en esta primera jornada del certamen al que ha acudido OKDIARIO, también se han presentado las novedades de Calle 13- con un podcast criminal bastante interesante- y las de AMC Networks. Este conglomerado de canales pago ha dado una exclusiva: la tercera temporada de una de sus series de más éxito The Walking Dead: Daryl Dixon, se está rodando en España y cuenta con actores como Eduardo Noriega (El espinazo del diablo, En el punto de mira) y Óscar Jaenada (Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, Hernán) en el casting. También hemos visto el arranque de Regreso a Las Sabinas, la primera serie diaria que va directamente a las plataformas, en este caso Disney + y cuenta con los creadores de Amar es para siempre como responsables de un proyecto novedoso y arriesgado que se estrena el 11 de octubre.

Dieciséis años de FesTVal

El lunes 1 de septiembre arrancó la decimosexta edición del FesTVal en Vitoria, cita obligada para los profesionales de la televisión patria en la que se dan a conocer las novedades más destacadas de la pequeña pantalla tanto en las plataformas como en las cadenas en abierto. Este año, OKDIARIO ha acudido al certamen para, lo que promete ser, una semana repleta de contenido interesante. Además, de el regreso del Gran Hermano con anónimos a Telecinco y del estreno de la primera serie diaria en streaming- Regreso a las Salinas,- que se han vivido en la primera jornada, por el FesTVal pasará la última temporada de Entrevías (Telecinco), el nuevo documental sobre Alaska, lo nuevo de la serie Rapa (Movistar +), Masterchef Celebrity 9 entre otras muchísimas propuestas. Tal vez, informativamente hablando, lo más llamativo será ver a David Broncano presentando (el miércoles 4 de septiembre) su nuevo y polémico programa para TVE (ese que Pedro Sánchez se ha empeñado en hacer a pesar de costar 14 millones por temporada). Siete días que darán para mucho y que, desde aquí, iremos informando de todo. A continuación, un resumen de lo que ha dado de sí la primera jornada del FesTVal.

El regreso de ‘Gran Hermano’ a Telecinco

Coincidiendo con el 25 aniversario del lanzamiento internacional del formato, el Gran Hermano protagonizado por anónimos regresará a Telecinco el jueves 5 de septiembre pero antes se ha presentado en el FestVal contando con la presencia, no sólo de los presentadores- Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi- sino de importantes figuras televisivas que fueron descubiertas en reality tales como Adara Molinero, Marta Peñate, Suso Álvarez, Ismael Beiro, Pedro Oliva, Liz Emiliano y Silvia Casado, además, también se contó con la presencia de Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España; María Zambrano, directora de Reality y Dating del grupo; Miguel Martín, director general de Zeppelin; y Floren Abad, productor ejecutivo del programa.

Recordemos que la marca GH sufrió un revés cuando, hace siete años, Carlota Prado, una de las concursantes del llamado GH Revolution, siufriese una agresión sexual por uno de sus compañeros- José María López- mientras estaba en estado de embriaguez. . En 2019, tras la publicación de un vídeo en el que la víctima era informada de lo que le había ocurrido (dentro del confesionario y sin poder escapar), hubo un boicot de anunciantes, lo que llevó a Mediaset a apartar el reality que tantas alegrías ( y dinero) le habían aportado durante casi dos décadas.

Pero ahora, tras la resolución del juicio (que exculpó a Mediaset y condenó al agresor a año y medio de cárcel), Telecinco ha vuelto a los orígenes de GH, es decir, a darle protagonismo a los concursantes anónimos y así, de paso, se crean nuevos personajes que, seguramente, renueven las arcas de Mediaset.

Presentación de ‘GH 9’: Las ‘pullitas’ entre Adara y Marta Peñate

La presentación de GH 19 en el FesTVal de Vitoria fue abierta al público. La entrada de los exconcursantes y los presentadires por la alfombra roja fue previsiblemente intensa por la cantidad de fans que les esperaban bajo la lluvia. Decir que nos sorprendió ver a dos enemigas televisivas como Marta Peñate y Adara Molinero sentadas juntas y en actitud bastante amistosa. Aunque, en un momento determinado, Peñate dijo: «Aconsejo a los nuevos concursantes que sean reales y que si tienen que cagarla que la caguen. Ahora habla tú, Adara, que la has cagado muchas veces». Las dos rieron y Molinero aseguró que: «Menos mal que ya nos llevamos bien. Es increíble pero es así».

Los directivos y responsables del reality aformaron que, en esta nueva edición, tendrá muchas «novedades», que el «casting se cierra en la primera gala», que «todo puede pasar» y que la casa que se ha creado es el más espectacular y grande de la historia. El premio será de 300 mil euros y se han presentado más de 100.000 personas. Jorge Javier Vázquez dijo: «Esta edición llega en el momento justo. Es hora de conocer a gente nueva».

La gran sorpresa: nueva concursante inesperada

Y el gran momento de la rueda de prensa llegó cuando Jorge Javier se levantó y preguntó al público quiénes de los presentes se habían presentado al casting. Once levantaron la mano. El presentador dijo que en ese momento se iba a anunciar que uno de ellos iba a entrar en la casa de Guadalix el próximo jueves. «El sobre, por favor», pidió Vázquez y una joven se lo entregó. Cuando el catalán leyó el nombre, se giró a su izquierda, señaló a la azafata y gritó: «¡Maika!».

La joven empezó a gritar y a llorar. Aún en shock, tuvo que sentarse y una vez que recuperó el aliento, dijo: «Hace una semana me dijeron que no encajaba, que no entraba pero que viniera aquí de azafata».

💥 BOMBAZO en el @FesTVal 💥

Maika, ESTÁS DENTRO de ‘Gran Hermano’ pic.twitter.com/zqnkSd1OpN — Mediaset España (@mediasetcom) September 2, 2024

Resto de presentaciones del FesTVal

’13 crímenes’, un podcast interesante

La primera presentación del FestVal 2024 fue de Calle 13 canal de pago dedicado al crímen y el misterio que presentó 13 Crímenes’, un podcast producido en colaboración con Neurads y presentado por Silvia Ortiz y Emma Entrena, periodistas y creadoras del popular podcast Terrores Nocturnos. Un true-crime interesante del que pudimos ver la primera entrega, dedicada a David Parker Ray, también conocido como el asesino de la caja de juguetes, un secuestrador, violador y asesino en serie. Cada episodio de 13 Crímenes se estrenará en Calle 13 y a continuación estará disponible en las principales plataformas de podcast. El primer episodio llegará al canal el 13 de septiembre, coincidiendo con el 25 aniversario de Calle 13, seguido del segundo episodio el miércoles 25 de septiembre. La temporada consta de 13 episodios, con un calendario de publicación de aproximadamente dos episodios al mes. En cada episodio, de 24 minutos de duración, Entrena y Ortiz analizarán casos de crímenes reales.

Eduardo Noriega, protagonista de lo nuevo de ‘The Walking Dead’

La segunda rueda del prensa del día fue la de AMC Networks, el conglomerado de canales de pago más importante del mundo, que hizo un repaso por lo que está por llegar. Como exclusiva se nos anunció el reparto inicial de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon (estupendo spin-off de The Walking Dead), que está siendo rodada en España. Eduardo Noriega (El espinazo del diablo, En el punto de mira), Óscar Jaenada (Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, Hernán) y Alexandra Masangkay (El hoyo, Valle de sombras) se unirán al reparto principal de la serie, además de Candela Saitta (Máxima, Último primer día) y Hugo Arbués (A través de mi ventana, Las largas sombras) como actores de reparto, entre otros nombres que se anunciarán próximamente.

Durante la rueda de prensa (magnífica, como todas las que organiza AMC), además de animarnos con las presencia de unos zombies, se nos informó de que la producción de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon tiene su sede en Madrid, con un amplio rodaje que incluye localizaciones en Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, que aportarán un telón de fondo nuevo y único para el mundo postapocalíptico. La segunda temporada de la serie se estrenará en España el 4 de octubre en AMC+.

La tercera temporada sigue a Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride) mientras continúan su viaje de vuelta a casa y al reencuentro con sus seres queridos. En su lucha por buscar el camino, el viaje les extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio, siendo testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

La tercera temporada, que se estrenará en 2025, está producida por Scott M. Gimple, el showrunner David Zabel, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival y Steve Squillante, además de Silvia Aráez y Jesús de la Vega de Ánima Stillking que también ejercen como productores ejecutivos de esta temporada. Peregrinos SP24 proporciona los servicios de producción en España para la tercera temporada

Un culebrón diario para Disney+

Regreso a Las Sabinas es un experimento. Se trata de la primera serie diaria que va a estrenar una plataforma de streaming. A partir del 11 de octubre, Disney+ colgará los cinco primeros episodios para, después, emitir uno al día (de un total de 70). Una fórmula que imita a la televisión tradicional pero que aporta “más libertad” en la creación, tal y como nos contraron sus responsables en la rueda de prensa a la que acudieron los actores Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Natalia Sánchez, María Casal, Miquel Fernández así como el director Jordi Frades, la creadora Eulàlia Carrillo y Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España.ç

Durante la presentación, tanto algunos de los actores como el propio director no pudieron contener las lágrimas tras el gigantesco trabajo realizado. Seis meses de rodaje más un año de montaje para hacer estos 70 capítulos que pueden suponer un antes y un después en el consumo de streaming.

¿La serie merece la pena? Sí. Vistos los cinco primeros capítulos (gracias a los screeners facilitados por Disney+), podemos decir que Regreso a Las Sabinas es un paso adelante en lo que se refiere al género de la telenovela. No se descubre nada nuevo, las tramas son arquetípicas pero sí se nota mayor lujo audiovisual; no hay decorados, todo es natural, algo de lo que saca mucho partido la fotografía. Advertimos, eso sí, que la serie arranca suave pero que es a partir del quinto episodio donde la cosa enloquece (para bien).