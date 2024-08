Marta Peñate se pronuncia sobre el conflicto de Sofía Suescun y Maite Galdeano: «Es un fraude»

No es ningún secreto que Marta Peñate está viviendo uno de los instantes más especiales de su vida, aunque también está siendo bastante duro. Al fin y al cabo, no está logrando uno de sus mayores sueños en esta vida, que no es otro que ser madre junto a su actual pareja, Tony Spina. Está siendo un proceso más largo y complicado de lo esperado, pero si hay algo que tiene claro es que no va a dejar de luchar hasta el final. Hace tan solo unos meses, Marta Peñate dio el paso de participar en Supervivientes All Stars, al ser una de las grandes leyendas de este reality de Mediaset. Poco a poco y con el paso de los días, la canaria fue convirtiéndose en una de las grandes protagonistas. Y siendo honestos, no es para menos. Sobre todo por sus constantes enfrentamientos con Sofía Suescun.

Las dos llegaron a Honduras teniendo una gran amistad puesto que, al fin y al cabo, ambas comenzaron en televisión tras su participación en Gran Hermano 16. Pero todo cambió de forma radical, hasta tal punto que Peñate dejó muy claro que, tras poner punto y final a su paso por los Cayos Cochinos, no quería tener ningún tipo de relación con ella, ni mucho menos. Ha habido entre ellas durísimas discusiones, muchas de ellas de tal gravedad que hace que la reconciliación sea verdaderamente insalvable. Es por eso que, como no podía ser de otra manera, la canaria ha dado el paso de pronunciarse a través de un directo en Instagram sobre la sorprendente e inesperada guerra mediática que actualmente mantienen madre e hija: «Con el tema de Maite y Sofía no me estoy manifestando porque no quiero hablar… ¿Mi opinión es tan importante?». A pesar de ese primer comentario, no tardó en cambiar de opinión tras la insistencia de sus seguidores.

«No es un problema que sea mío, considero que mi opinión está fuera de lugar, aunque me encantaría meter el dedo en la llaga, pero no lo voy a hacer como ellas lo hicieron conmigo», comenzó diciendo la ganadora de Supervivientes All Stars, y añadió: «Tanto la madre, como la hija, como el novio. Me hicieron daño, fueron crueles conmigo, con mi novio y con todo el mundo que pasó por ahí».

«A mí se me dijo que yo tenía un ‘baby show’ que si yo estaba jugando con el tema de mi infertilidad… Pero si lo mío era un baby show, esto es un family show», continuó explicando la canaria. A pesar de todo, y al ver las críticas que estaban haciéndole en directo, no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para hacer una reflexión: «Fraude es lo que está haciendo esta gente. Mi madre no va a pasar por lo mismo porque nosotras tenemos las ideas muy claras». Es más, Peñate no tardó en ir más allá: «Todavía hay gente que me habla de lo paso en Supervivientes. Chicos, entreteneros con la mierda que se está vendiendo ahora, que está muy entretenida».