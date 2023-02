Muere el actor Jansen Panettiere, conocido por ‘The Walking Dead’, por causas que se investigan

Hollywood llora la muerte de Jansen Panettiere, el hermano de la actriz Hayden Panettiere, con tan solo 28 años en la ciudad de Nueva York. El actor era conocido por su participación en series como The Walking Dead o series de la factoria Disney.

Según informa el portal especializado en famosos TMZ, la trágica noticia sucedió el pasado fin de semana en la ciudad de Nueva York, aunque no se ha conocido hasta pasados unos días. Según el citado medio, el pasado 19 de febrero agentes de policía tuvieron que acudir a una llamada por esta muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jansen Rane Panettiere (@jrpanettiere)

Aunque por el momento no se han desvelado las causas de este terrible suceso, se descarta que haya sido violenta y que haya tenido nada que ver con un delito. Janse tenía cinco años menos qe su hermana y continuaba con su carrera en el mundo de la interpretación.

Siendo todavía un niño comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación al aparecer en series de Disney Channel como Even Stevens y Jacob Two-Two. También trabajó en películas como El juego perfecto, en 2010; El falsificador, en el año 2012 y en la serie Walking Dead.

La muerte de Jansen Panettiere ha sidfo confirmada en las últimas horas gracias a su pareja, Catherine Michie, con una emotiva despedida en redes sociales: «Jansen, te conocí hace solo un año, pero has sido mi mejor amigo y mi mayor admirador», comenzaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Michie (@catherinemichie_)

«Nunca olvidaré la primera vez que vi tu cara y las primeras cosas que me dijiste. Las palabras no pueden expresar el dolor de saber que no volveré a escuchar tu risa. Espero que encuentres la paz y lamento no haber estado allí cuando más me necesitabas», continúa.

«El mundo es mejor porque tú estabas en él. Sé que volveremos a pintar juntos algún día», frase que escribe antes de dejar claro que está siendo algo muy duro: «Que alguien me despierte y me diga que esto es un sueño.

Te amo».

Estas frases de su novia, unidas a que las autoridades descartan una muerte por homicidio, hacen pensar que la muerte del hermano de Hayden Panettiere se podría haber suicidado, aunque no es algo confirmado por el momento por las autoridades.