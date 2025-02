Nagore Robles habla claro sobre ‘Supervivientes 2025’ y toma una drástica decisión

La nueva edición de Supervivientes está más cerca de lo que parece y tenemos novedades muy interesantes sobre este tema. Nagore Robles se ha consolidado como una de las figuras más polifacéticas y directas de la televisión. Desde su salto a la fama en Gran Hermano, ha logrado hacerse un hueco no como colaboradora en distintos programas y también ocupa un papel importante en las redes sociales. Ese es el motivo por el que sus últimas declaraciones están dando de qué hablar. Ha tomado una decisión importante y todo el mundo está esperando a los próximos acontecimientos.

Nagore es una de las participantes de Bake Off: Famosos al horno, un concurso que pone a prueba sus habilidades culinarias. Sin embargo, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza en un ámbito completamente distinto: la posibilidad de unirse a Supervivientes 2025. La propuesta, aunque tentadora, ha generado un gran debate y ha llevado a la influencer a dar un paso adelante.

El año pasado, durante la edición de Supervivientes 2024, Nagore participó en el espacio como colaboradora en los debates y galas. Durante esta temporada, en la que concursaron rostros conocidos como Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr., Arancha del Sol y Arkano, ocurrió un giro inesperado. La hermana de Terelu Campos tuvo que abandonar el concurso por motivos de salud, dejando vacante su puesto. Fue entonces cuando Sandra Barneda, una de las presentadoras del formato y ex pareja de Nagore, le lanzó una propuesta que nadie esperaba: ocupar el lugar de Borrego en la isla.

Hay que recordar que, durante la temporada en la que participó Mila Ximénez, Nagore estuvo a punto de viajar a Honduras y en el último momento se cayó del casting. ¿Por qué? Nadie supo responder a la pregunta, pero aumentaron las ganas de verla saltar desde el helicóptero.

¿Irá Nagore Robles a ‘Supervivientes 2025’?

Nagore se ha tomado la oferta con humor, sin pensar que realmente podía convertirse en concursante de manera repentina. No obstante, la broma tomó un giro serio cuando se le garantizó que recibiría la misma retribución que la colaboradora de Sálvame. Ante tal oferta, Robles se ha quedado sorprendida y sus fans están deseando que tomen la decisión definitivo.

Aunque la idea de lanzarse a la aventura en Honduras resultaba tentadora, la tertuliana pidió tiempo para analizar el contrato y las condiciones exactas de su participación. La vasca expresó que ya tenía compromisos laborales previos y necesitaba asegurarse de que podía cumplir con sus responsabilidades antes de aceptar la propuesta. «Si me esperan a que termine con lo que tengo pendiente, me subo al avión», afirmó entonces, dejando la puerta abierta a su participación.

Según cuenta, se siente en una encrucijada: «Desde el domingo llevo súper nerviosa. Tomar una decisión como esta no es fácil, porque si voy, voy con todo. Yo no abandono, yo no me rindo, yo lucho hasta el final».

A pesar de su determinación habitual y de la posibilidad de revivir la experiencia de un reality, Nagore finalmente decidió declinar la oferta en 2024. Su razón principal no estuvo vinculada a problemas físicos o personales, sino a su deseo de vivir la experiencia completa desde el primer día. «No quiero entrar en un concurso cuando ya ha comenzado, me gustaría arrancar desde el principio, con todos los demás», explicó.

Aunque en 2024 no se concretó su participación, la posibilidad de que Nagore Robles forme parte de Supervivientes 2025 sigue siendo alta. Su nombre es recurrente en las quinielas de posibles concursantes, y ella misma ha dejado entrever que podría estar dispuesta a asumir el desafío si las condiciones son favorables.

La nueva edición de ‘Supervivientes’

Sandra Barneda, en diversas intervenciones, ha insinuado que las negociaciones para la próxima edición podrían estar en marcha. En su última aparición insinuó que Montoya, concursante de La isla de las tentaciones, será la estrella de la nueva temporada.

En la otra cara de la moneda está Nagore, quien acaba de declarar: «Creo que ya me conocéis y si en algún momento doy el paso y os aseguro que lo he pensado muchísimo y he estado a punto de tomar cualquiera de estas dos decisiones, creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno. Estoy dispuesta, que llevo años cogiendo el teléfono y sin querer escuchar propuestas, a sentarme en la mesa en la próxima edición de Supervivientes».

De confirmarse su fichaje, podría convertirse en una de las participantes más fuertes de la edición, dado su carácter competitivo y su capacidad de liderazgo. Su sinceridad podría generar grandes momentos televisivos que marcarán la historia de Telecinco. ¿Estamos delante de un nuevo fenómeno mediático?