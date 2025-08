Alejandra Rubio le hace la peor faena a Terelu: el clan Campos está a punto de estallar

Alejandra Rubio le ha hecho una faena a Terelu Campos en un momento muy importante para la familia, así que podemos decir que el clan está a punto de estallar. La joven colaboradora viajó a Málaga justo cuando su madre iba a actuar en el teatro de la ciudad con su obra Santa Lola. La cuestión es que a última hora decidió no aparecer por allí. La dejó sola. Pero, ¿por qué?

Terelu Campos lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y sabe perfectamente qué tiene que hacer para no despertar el interés de la prensa. Esa es la razón por la que ha intentado quitar hierro a su último conflicto familiar, asegurando que fue ella misma la que le pidió a su hija que no se presentase en el teatro. No obstante, todos sus fans son conscientes de que era un proyecto muy importante para ella y nadie entiende que Alejandra le haya dado la espalda.

La nieta de María Teresa Campos está atravesando una situación totalmente compulsa. Acaba de volver de Ibiza, un viaje que ha compartido junto a su novio y Mar Flores. Nadie puede olvidar que, hace unos años, Mar y Terelu no tenían buena relación, a pesar de que esta rivalidad haya caído en saco roto después de los últimos acontecimientos. Ahora son familia política y han optado por empezar de cero, tanto es así que Campos habla maravillas de la modelo y asegura que es una persona estupenda.

La actitud de Alejandra Rubio

Hubo un tiempo en el que muchos pensaron que Alejandra no iba a trabajar en los platós de televisión. Hay que recordar que pertenece a una de las familias más importantes de la crónica social, así que había mucho interés por saber cuál iba a ser su camino. En un primer momento se matriculó para estudiar diseño de moda y Terelu aseguró que su hija iba a desarrollar una trayectoria completamente discreta, pero no ha sido así. En estos momentos, la nieta de María Teresa Campos es un personaje recurrente en los programas de Telecinco y ejerce de comentarista en las mañanas.

Alejandra Rubio ha crecido rodeada de cámaras y micrófonos, aunque todavía no entiende el precio de la fama. Siempre que se encuentra con los reporteros tiene algún conflicto. El público está empezando a cansarse de su actitud y algunos colaboradores de Mediaset se han posicionado en su contra, como por ejemplo Alessandro Lequio. En OKDIARIO sabemos que el italiano juega un papel clave en el último desplante que Alejandra le ha hecho a Terelu Campos.

¿Qué ha pasado con Alessandro Lequio?

Alessandro Lequio ha asegurado que Carlo Costanzia está detrás de las últimas fotos que una conocida revista ha publicado de Alejandra Rubio. La pareja lo niega por completo y asegura que las imágenes son fruto de un robado que nadie se esperaba. «El personaje tiene todo el derecho del mundo a mentir, faltaría más. El fotógrafo o la agencia tienen la obligación de mentir y es la fuente menos solvente de todas», declara Lequio en Vamos a Ver. Lo curioso es que Terelu se ha posicionado al lado del «aristócrata».

La hermana de Carmen Borrego entiende el punto de vista de Lequio. No comparte su información, pero cree que es normal que cada uno apueste por sus fuentes. Hace unos días declaró que su compañero de Telecinco era una persona estupenda y prometió que no tenía nada en su contra. ¿Cómo le ha sentado esto a Alejandra Rubio? La joven promete que no va a cambiar su conducta tras este suceso, aunque tampoco ha ocultado su malestar. Cuando a agencia Gres le ha preguntado si estaba dolida, ella ha respondido: «No mucho la verdad, hay que dejar disfrutar y respetar los tiempos. Sobre todo, también por vuestro descanso que casi las dos de la madrugada es muy tarde».

¿Quién es el culpable?

Para responder a esta pregunta hay que poner el foco en el hijo de Mar Flores. La presencia de Carlo Costanzia en la vida de Alejandra Rubio ha adquirido un peso que no todos en su entorno familiar ven con buenos ojos. Mientras ella se muestra cada vez más centrada en su nueva vida como madre y pareja, se percibe un distanciamiento evidente con los suyos, una separación emocional que preocupa especialmente a figuras como Carmen Borrego. La tía de Alejandra no ha evitado pronunciarse, dejando entrever cierto malestar al afirmar que su sobrina «está en un punto de su vida en el que le sobramos todos», una confesión que muchos consideran un reproche directo a la influencia que Carlo ejerce sobre ella. La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que José María Almoguera también se habría alejado, lo que alimenta la percepción de que Alejandra ha dado la espalda al núcleo familiar tradicional.

Aunque desde fuera Terelu Campos ha intentado restar hierro al asunto, apelando a la calma con mensajes conciliadores, lo cierto es que las tensiones no han hecho más que crecer. Las recientes visitas a Málaga, que se esperaban como una oportunidad para limar asperezas, solo han confirmado que la grieta entre madre e hija sigue abierta. En este clima de distanciamiento, Carlo Costanzia empieza a ser señalado como el factor que ha intensificado esa brecha, consolidándose como una figura incómoda para las Campos. Sólo hace falta esperar para ver cómo termina esta historia.