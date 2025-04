Así es por dentro la casa de Nagore Robles: lo que le ha costado y quién es su vecina más famosa

Nagore Robles ha dado un gran paso en su vida al adquirir una espectacular vivienda en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. Sin embargo, no ha sido ella quien ha mostrado la casa en redes sociales, sino su pareja, Carla Flila. La joven no ha tardado en compartir la emoción de este momento con sus seguidores, mostrando los primeros detalles del que será su hogar junto a la colaboradora. Aunque la propiedad está a nombre de Nagore, ambas tienen claro que este será su espacio compartido, consolidando aún más la vida en común que han construido desde que comenzaron su relación.

Este nuevo hogar representa para Nagore un cambio significativo en su vida, pues simboliza estabilidad y un futuro compartido con su novia. Tras haber vivido en diferentes lugares a lo largo de los años, ahora ha encontrado un espacio que se adapta a sus necesidades y que le permite desconectar del ajetreo diario. La decisión de comprar esta vivienda ha sido meditada y todo apunta a que la colaboradora está lista para disfrutar de una etapa mucho más tranquila y enfocada en su bienestar personal.

Tras años viviendo en el centro de Madrid, Nagore tomó la decisión de buscar un entorno más tranquilo. La idea de mudarse a las afueras surgió con la intención de alejarse del ritmo frenético de la capital y disfrutar de una mayor conexión con la naturaleza. Su nuevo hogar, ubicado en una zona residencial de alto nivel, cumple con todos los requisitos que deseaba: amplitud, privacidad y un entorno natural privilegiado. Lo más curioso de todo es que a partir de ahora será vecina de Violeta Mangriñán.

La vecina de Nagore Robles en Madrid

La adquisición de esta casa por parte de Nagore no fue una decisión espontánea, sino que estuvo influenciada por una de sus grandes amigas. La influencer Violeta Mangriñán fue una de las primeras en adquirir una vivienda en esta promoción. Tras haber pasado un tiempo en Valencia, Violeta decidió regresar a Madrid y se embarcó en la búsqueda de la casa perfecta, un proceso que no fue fácil debido a la alta demanda en el mercado inmobiliario madrileño.

Al ver todas las ventajas de la urbanización y la calidad de las viviendas, la ex concursante de Bake Off se interesó por otra casa en la misma promoción. De esta manera, ahora no solo son amigas, sino también vecinas, lo que sin duda fortalecerá aún más su relación. La proximidad entre ambas ha generado muchas expectativas entre sus seguidores, quienes esperan que compartan más momentos juntas en redes sociales. No cabe duda de que esta coincidencia ha sido una gran oportunidad para ambas, ya que podrán disfrutar de su amistad sin la necesidad de desplazarse largas distancias para verse.

¿Cómo es la urbanización de las influencers?

La urbanización destaca por su seguridad y exclusividad, lo que garantiza un ambiente discreto para sus residentes. Para Nagore, era fundamental encontrar un espacio en el que pudiera sentirse cómoda y protegida, sin la constante exposición mediática que conlleva vivir en el centro de la ciudad. Además, el contacto con la naturaleza era otro de los aspectos clave en su búsqueda, ya que le permite disfrutar de actividades al aire libre y mantener un estilo de vida más relajado.

La urbanización en la que se encuentra su nueva vivienda es una promoción de casas exclusivas que ofrecen tres tipos de acabados y tamaños, con precios que oscilan entre 1.1 y 2.1 millones de euros. Las opciones disponibles son las siguientes: vivienda estándar de 366 metros cuadrados, vivienda intermedia de 580 y vivienda premium de 582.

Todas las casas de esta promoción cuentan con jardín, piscina privada, amplios ventanales que permiten una gran entrada de luz natural, cinco habitaciones y seis baños. Además, la cocina está integrada al salón, ofreciendo un concepto moderno y diáfano. Cada comprador ha tenido la oportunidad de personalizar algunos acabados, lo que hace que cada hogar tenga su propio estilo.

La elección de Nagore Robles

Nagore ha elegido una de las opciones más espaciosas, lo que le permitirá disfrutar de grandes estancias en las que podrá compartir momentos con sus seres queridos. La distribución de la casa está pensada para ofrecer comodidad y funcionalidad, con espacios abiertos y luminosos que favorecen un ambiente acogedor. La decoración, que todavía está en proceso, seguirá un estilo contemporáneo con toques personales que reflejen su personalidad.

El entusiasmo por esta nueva etapa en la vida de Nagore Robles es evidente, y su pareja, Carla Flila, no ha dudado en mostrar su orgullo y felicidad a través de sus redes sociales. «Liada de las buenas. Pero, sin duda, esta merece la pena. Llevo más de 18 mudanzas realizadas. Soy un culo inquieto, pero siempre pensé que la vida estaba para mí, y que se trataba de moverme allí donde vibrara y fuera feliz. Dicen que las mudanzas son estresantes y, por supuesto, llevar toda una vida a otra casa es tremendo, […] pero también hay cosas buenas en todo esto. Me gustó encontrarme con recuerdos, con objetos que hacía tiempo que no veía y libros que echaba de menos. Hay que mirar el lado bueno de las aventuras, y esta tiene muchísimos lados que no pienso perderme», escribió al respecto.