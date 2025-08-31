Sebastián Yatra sorprende con una indirecta a Aitana en el concierto de Bad Bunny

Bad Bunny se encuentra, actualmente, en Puerto Rico llevando a cabo los numerosos conciertos que tenía programados en su gira. Su residencia de espectáculos en su tierra natal está siendo todo un éxito. De hecho, hasta la fecha, hemos podido ver cómo estrellas de la talla de Penélope Cruz, Javier Bardem, Austin Butler, Quevedo, Lola Índigo, entre otros, han viajado hasta el país para vivir la experiencia de primera mano. Un espectáculo arrollador al que tampoco ha querido perderse Sebastián Yatra. Y es que, el colombiano siempre se ha mostrado como un gran fan de la música del puertorriqueño. Por ello, ha querido compartir este momento en sus redes sociales.

A través de sus stories de Instagram, el cantante ha publicado un vídeo donde se le ve cantando El club, uno de los últimos temas de Bad Bunny. Pero, ¿qué es lo extraño de este movimiento? El artista ha puesto concretamente unos versos de la canción muy comprometedores. «¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. Será que ya me superó…», se escucha. Pero, ha sido el periodista Javi Hoyos el que se ha percatado de la singularidad de esta publicación. Y es que, podría ir dirigida a Aitana.

La cantante catalana se encuentra pasando un verano idílico con su nueva pareja, Plex. Ambos han intentado esconder su relación sentimental del ojo público, pero la cercanía entre ellos ya no pasaba desapercibida para nadie. Por ello, cansados de secretos, han apostado por gritarle al mundo su romance.

El encargado de publicar su primera instantánea juntos ha sido el influencer, que ha compartido una imagen con la cantante en la que se les ve muy acaramelados. Un anuncio oficial de su relación sentimental que ha causado auténtico furor en redes sociales. Eso sí, mientras Aitana ha dejado claro que su noviazgo con Sebastián Yatra ya es cosa del pasado, el colombiano sigue señalando que está soltero.

Sebastián Yatra y Aitana vivieron una historia de amor que comenzó como una simple amistad. Pero, la complicidad entre ellos fue más allá y ambos apostaron por ser pareja. Sin embargo, la relación estuvo plagada de idas y venidas. Numerosos desencuentros que concluyeron, por lo que se ha informado, de manera poco amigable.

Ahora, menos de un año después, Aitana ha rehecho su vida y lo ha hecho junto a Plex. Por ello, la publicación de Yatra no ha dejado indiferente a nadie. «Tengo claro que es una indirecta… Me huele a indirecta», indica Javi Hoyos en uno de sus vídeos informativos.

Sea como sea, lo que está claro es que ambos artistas han dejado sus vivencias en el pasado. Aitana le ha vuelto a dar la bienvenida al amor y, por lo que parece, está más contenta que nunca con el streamer.