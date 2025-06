El pasado sábado 7 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Audiciones a ciegas en La Voz Kids, con unos coaches de lujo como son David Bisbal, Edurne, Lola Índigo y Manuel Turizo. En este quinto programa, vemos cómo los equipos tienen cada vez menos huecos libres, por lo que los artistas empiezan a buscar voces mucho más concretas para terminar de cerrarlos. Voces como la de Marta, una joven de 15 años que llegaba desde Lugo. A los pocos segundos de subirse al escenario de La Voz Kids, David Bisbal pulsó el botón de su silla para girarse. Lola Índigo también lo intentó, pero no tardó en darse cuenta de que había sido bloqueada. Pocos segundos después, hicieron lo propio Manuel Turizo y Edurne. Los tres se quedaron maravillados con la versión de All of me, de John Legend, que Marta les estaba regalando.

Después de esta actuación, Lola Índigo se acercó sigilosamente hasta la posición del almeriense. «Antes de decir nada, déjame que lo saque… ¿Le vas a echar la culpa a la máquina, de verdad?», preguntó la intérprete de LA REINA. Él respondió de forma afirmativa: «Te voy a explicar por qué. (…) Nunca antes le había dado tan fuerte al botón de la silla. Le he dado con tanta fuerza que me he hecho daño aquí», aseguró David Bisbal, señalando su muñeca. «Te creo, que no quiere decir que no vaya a tener repercusión, que no vaya a utilizar el comodín de la venganza… Es posible», aclaró la andaluza. Acto seguido, la joven se dirigió a la concursante de La Voz Kids: «Si nos estamos peleando así por ti… Que sepas que eres una pedazo de superestrella, que lo que has hecho es una de las mejores audiciones que hemos visto».

Lo que más valoraron los coaches del programa que se emite cada sábado en Antena 3 es que Marta no hizo, ni de lejos, una copia de la versión original de All of me, sino que hizo suya la canción en todo momento. Mientras David Bisbal intentó convencer a la gallega para que se fuese a su equipo, Lola Índigo incitó a Edurne a que utilizase el superbloqueo.

La madrileña no tardó en responder a su compañera: «¡No tengo! Si no ya lo hubiera hecho», aclaró. Al escuchar las risas de los otros coaches de La Voz Kids, David no pudo evitar preguntar: «¿Qué ha pasado?». Edurne, lejos de guardar silencio, se sinceró con el almeriense: «Nada, que no tengo superbloqueos porque, si tuviera, estarías más que bloqueadísimo».

David se dio cuenta de que él todavía tenía, algo que hizo saltar las alarmas en Edurne: «Pero no me bloquees…», pidió, con dulzura. Pero esa no era la estrategia del andaluz, puesto que le sorprendió con todo lo contrario: «¿Quieres utilizar el mío?». No solamente se lo propuso a ella, sino también a Lola Índigo. Algo que descolocó a Manuel Turizo: «¿Por qué a mí no me lo ofreces?», preguntó, entre risas.

Manuel Turizo descoloca a Edurne, David Bisbal y Lola Índigo con su estrategia en ‘La Voz Kids’

Marta comenzó a hablar, para dar a conocer su decisión. Fue entonces cuando confirmó que, de entre los cuatro coaches de La Voz Kids, le gustaba mucho Lola Índigo. «¡Me cago en la mar!», alcanzó a decir la granadina. En ese momento, el colombiano vio la oportunidad perfecta para tratar de conseguir que la gallega se fuese a su equipo.

Mira, te propongo un negocio: «Mira, tú puedes venirte al equipo Turizo solamente para darme el placer de cantar contigo de vez en cuando en las prácticas del campamento», comenzó a decir, viéndose interrumpido por David Bisbal: «¡¡Venga!!». Manuel ignoró a su compañero, y siguió con su plan: «Y cuando vengan los robos, tú y yo arreglamos para que tú te vayas a donde Lola. Y ahí lo tienes arreglado. ¡Fácil!».

«Oye, esa negociación nunca se ha hecho», comentó Lola Índigo, visiblemente impresionada con la táctica del coach colombiano. A pesar de su esfuerzo, lo cierto es que Marta tuvo claro con quién quería compartir esta aventura, al escoger a David Bisbal como su coach en La Voz Kids. «Al decirme todas esas palabras tan bonitas, yo ya tenía bastante claro que me iba a ir con él», aseguró la participante. Y con Marta, el almeriense anunció que ya había completado su equipo para esta edición.