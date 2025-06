La Voz Kids, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Desde su llegada a Antena 3, cada vez son más los pequeños que deciden participar en este programa para demostrar su talento. En esta edición contamos con unos coaches de lujo, como son David Bisbal, Edurne, Lola Índigo y Manuel Turizo. Los cuatro artistas, de los más consagrados de la industria musical a nivel nacional e internacional, luchan semana tras semana para hacerse con las mejores voces del país. El pasado sábado 31 de mayo, los espectadores pudieron conocer a Carolina, una joven de 14 años que llegaba desde Monesterio (Badajoz). Su sueño es pisar una alfombra roja, y entre sus cantantes favoritos se encuentran Rosalía, «por su originalidad», Billie Eilish, «por su sensibilidad» y, por último, Olivia Rodrigo, ya que «todo el mundo se identifica con ella».

Para su participación en La Voz Kids, programa presentado por Eva González, Carolina ha decidido interpretar una de las canciones con una enorme carga emocional e interpretativa, como es el caso de Me quedo contigo de Los Chunguitos. Recordemos que Rosalía, precisamente una de sus cantantes favoritas, sorprendió con una versión de este tema que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Por lo tanto, la joven de Monesterio había hecho una gran apuesta, a la altura de una oportunidad tan especial como es la de participar en este programa. Lo mejor de todo es que, nada más pronunciar la primera frase de la canción, Manuel Turizo y Lola Índigo presionaron el botón de su silla. Pero no todo queda ahí, ya que la artista de Huétor Tájar (Granada) decidió bloquear a su compañero David Bisbal, para evitar que el almeriense consiguiese reclutar a ese talent entre sus filas.

Poco después, Edurne también decidió darse la vuelta. Y, aunque el intérprete de Mi Princesa también lo intentó, no tardó en darse cuenta de que estaba bloqueado. Tras terminar su actuación, los coaches de La Voz Kids mostraron su fascinación con Carolina: «Eres una artista», alcanzó a decir el cantante colombiano, y añadió: «Tú estabas mirando al público, estabas controlando totalmente el lugar».

«Manuel está tirando de súper poderes», comentó Lola Índigo, mientras Turizo siguió dirigiéndose a la concursante: «Me gustó mucho la manera como proyectas la voz, se siente redonda, se siente grande, se siente bonita… Te felicito. Cantas hermoso». Carolina solo alcanzó a decir lo siguiente: «No parecéis reales, sois como figuras que…»

Y se vio interrumpida por David Bisbal: «¡Nah! Somos de mentira», desatando las risas del público presente en plató. «¿Tú has llegado a pulsar?», preguntó Edurne a su compañero, y él contestó con contundencia: «Yo he pulsado, claro, para que se gaste el bloqueo… Es que si no no funciona». Acto seguido, se dirigió a la concursante: «Tengo que decirte que me ha gustado muchísimo. (…) Eres diferente y tienes personalidad».

«A mí me ha gustado mucho», reconoció Lola Índigo. Y siguió sincerándose: «Me ha gustado tanto que se me ha ido la mano y por probar si funcionaba…», refiriéndose al bloqueo. «No pasa nada, ¡no pasa nada!», aseguró David, intentando restar importancia al gesto de su compañera. «Ahora me siento mal, ahora me da cargo de conciencia porque estoy viendo que te gusta…»

«Pero me gusta para ti también, así que no te preocupes», respondió el artista almeriense, provocando que la granadina se levantase de su asiento para darle un fuerte abrazo. Manuel Turizo no daba crédito a lo que estaba viendo: «David, ¿pero por qué esa preferencia con Lola?». Y añadió: «Tú sabes que nosotros tenemos aquí un negocio y me estabas intentando convencer de que disolviera ese contrato, pero no me estás ayudando a tomar esa decisión, hermano».

Después de que Edurne, Lola Índigo y Manuel Turizo tuviesen opción a intentar convencer a la talent de que se uniera a su equipo, Carolina hizo pública su decisión. De esta manera, optó por trabajar mano a mano con Lola Índigo. La artista se mostró feliz, ya que su estrategia de bloquear a David Bisbal para llevársela a sus filas había surtido efecto.