Aless Gibaja se va de la lengua: saca a la luz el secreto de Alejandra Rubio

El entorno de Alejandra Rubio ha sido objeto de estudio desde que se conoció la noticia de su embarazo el pasado mes de junio. La hija de Terelu Campos ha hablado abiertamente del tema, pero hay ciertos detalles que no quieren que vean la luz. Sin embargo, todo ha cambiado desde la última confesión de su amigo Aless Gibaja, influencer y ex concursante de ‘GH VIP’. El creador de contenido ha desvedo el sexo del nuevo bebé que espera la familia Campos.

Desde que salió a la luz el embarazo de Alejandra Rubio, la joven ha intentado mantenerse al margen de ciertos revuelos. Aunque su primo José María Almoguera ha lanzado polémicas y declaraciones controvertidas sobre la familia, ella ha decidido no involucrarse en estas discusiones. No obstante, su actitud crítica hacia las acciones de José María no ha pasado desapercibida, aunque ha preferido llevar una postura más comedida en público.

A pesar de intentar mantener la privacidad en lo que respecta a su embarazo, su amigo Aless Gibaja ha provocado una ola de rumores que han situado a Alejandra en el punto de mira. Todo comenzó hace unos días, cuando el influencer insinuó que la colaboradora podría estar esperando una niña. Alejandra no ha querido confirmar públicamente el sexo del bebé, por eso esta información ha generado tanto revuelo.

Las declaraciones de Aless Gibaja

Durante una de sus últimas apariciones, Aless Gibaja volvió a hablar del tema. «Tengo muchos regalitos para ella, para las dos», dijo Gibaja. De esta forma dejó entrever que Alejandra podría estar esperando una niña. Estas palabras no pasaron desapercibidas.

La tertuliana de Telecinco, fiel a su carácter reservado en lo que respecta a su vida personal, restó importancia a las declaraciones de su amigo, señalando que él «habla así» y tratando de disipar la atención. Sin embargo, el desliz ya había sido cometido y las especulaciones en torno al tema continuaron creciendo.

Lejos de calmar los rumores, Aless Gibaja volvió a encender la chispa durante su participación en el Perrotón, una maratón que se celebra anualmente en Madrid para promover la adopción de mascotas. Allí, al ser preguntado nuevamente por la prensa sobre el embarazo de Alejandra, Aless intentó rectificar sus palabras, aunque con escaso éxito. «¿Quién ha dicho si es niña o niño? ¿Por qué no habéis pensado que son gemelos, que puede haber más de uno?», declaró entre risas. Con esta respuesta, Gibaja no solo intentó corregir su aparente error, también abrió la puerta a nuevas teorías sobre el embarazo de Alejandra.

Saltan todas las alarmas

El comentario sobre la posibilidad de que Alejandra esté esperando gemelos ha añadido más misterio a la situación. Aunque se desconocen detalles concretos, la expectación sobre el número de bebés que está esperando la joven ha comenzado a extenderse entre los seguidores de la familia Campos.

La relación de Alejandra con Carlo Costanzia también ha generado bastante interés. La pareja ha mantenido una vida relativamente discreta, aunque ambos provienen de familias muy conocidas en España. Carlo, además de ser modelo y actor, es hijo de Mar Flores. Eso por no hablar de Alejandra, la nieta preferida de María Teresa Campos.

Aless Gibaja también ha compartido su opinión sobre Carlo y lo ha hecho en términos muy positivos. «Son increíbles. Me encantaría que les vierais por un agujerito. Es increíble cómo se cuidan los dos, tanto él como ella», ha confesado en Perrotón. El influencer no escatimó en elogios hacia el novio de su amiga: «A él le conozco poquito, pero lo que estoy viendo es un chico diez, inteligente, tiene unas conversaciones… que yo le daba patadas a Alejandra por debajo de la mesa, porque es inteligente, guapo… es un chico diez».

La decisión de Alejandra Rubio

A pesar de las múltiples declaraciones de Aless Gibaja, Alejandra Rubio ha decidido no comentar al respecto, manteniendo el control sobre la narrativa de su embarazo. Hasta el momento no ha confirmado ni desmentido si espera una niña, si está embarazada de gemelos o si las palabras de su amigo fueron simplemente una confusión.

En cualquier caso, la situación ha vuelto a poner en evidencia que Alejandra es uno de los rostros más cotizados de la crónica social. Aunque ha tratado de proteger su embarazo, es realmente complicado guardar silencio cuando todo el mundo está hablando del mismo tema. Lo que queda por ver es si Alejandra decidirá pronunciarse sobre el tema en algún momento o si, como hasta ahora, preferirá que sea el tiempo el que resuelva las dudas que rodean a su bebé.