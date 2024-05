Sale a la luz el peor secreto de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera

Carmen Borrego siempre ha intentado proteger a sus hijos. El mayor se llama José María Almoguera y se hizo conocido a raíz de posar en una conocida revista cuando vendió la exclusiva de su boda con Paola Olmedo. Esta última ganó mucha notoriedad pública a raíz de salir a la luz su mala relación con la familia Campos. Paola es esteticista y habló muy mal de Terelu Campos, de Alejandra Rubio y de Carmen Borrego delante de una persona que grabó la conversación y la filtró a la prensa. Esto desencadenó una guerra sin precedentes que situó a José María en el centro de la polémica. Lo último que ha pasado ha generado todavía más tensión. ¡Es muy fuerte!

Un periodista que ha trabajado con María Teresa Campos y que conoce perfectamente a sus hijas ha dado una noticia sobre José María Almoguera. Sergio Alis, quien fue formó parte del círculo íntimo de las Campos, considera que el hijo de Carmen Borrego ha hecho un montaje para ganar dinero y repercusión. Este secreto le ha perjudicado gravemente porque José María insiste en que no quiere ser un personaje público. «Han montado todo, la separación es un montaje para ganar dinero y comprar un apartamento», ha declarado el colaborador.

Sergio Alis ha puesto encima de la mesa una teoría muy interesante. Recordemos que Paola Olmedo ha tenido que cambiarse de casa porque el dueño de esta propiedad no le ha renovado el contrato de alquiler. Cada vez son más los que aseguran que la familia de Carmen Borrego está generando contenido en los medios para ganar dinero y poder empezar una nueva vida. Lo peor de todo es que dichas acusaciones han terminado repercutiendo en Alejandra Rubio, quien también ha recibido un duro ataque por parte de Sergio.

Las Campos tienen un nuevo enemigo

Sergio Alis lleva un tiempo retirado de la pequeña pantalla, pero en su momento fue uno de los rostros más destacados de nuestra crónica social. Esa es la razón por la que sus palabras tienen tanta importancia. El comunicador considera que la hija de Terelu Campos se está equivocando. Es cierto que disfruta de una posición muy favorable, de hecho ha ejercido de portavoz de la familia en varias ocasiones. Sin embargo, Sergio cree que Alejandra tendría que modificar su hoja de ruta.

«También la hija de Terelu tiene que bajar un poco el nivel y no hacer tanta competencia un poco a Carmen Borrego, que de Carmen Borrego se han dicho muchas cosas de ella, pero cuando ella se va del apartamento del piso y se refugia con su madre, lo hace por motivos personales muy duros», ha declarado Alis.

Alejandra Rubio está en una de sus mejores etapas profesionales. La colaboradora se ha ganado el apoyo de Telecinco, tanto es así que Jorge Javier Vázquez piensa que en un futuro le darán un programa en calidad de presentadora. Es evidente que ha heredado las dotes comunicativas de María Teresa Campos. De ella aprendió todo lo que sabe y poco a poco se ha ganado su hueco en Mediaset. Ya no depende de su madre. Se ha convertido en un personaje con entidad independiente, por eso tiene tanto interés su relación con Carlo Costanzia.

El sospechoso comentario de Terelu Campos

Sergio Alis ha puesto en duda la separación de José María y Paola Olmedo. Lo sorprendente es que Terelu Campos hizo lo mismo cuando se reencontró con Carmen Borrego después de que esta última participase en ‘Supervivientes’. Carmen descubrió en Honduras que su hijo había roto con Paola, noticia a la que Terelu no dio demasiada credibilidad porque al cabo de unos días se dejaron ver juntos dando un paseo por Madrid. Lo único que está demostrado es que Borrego no ha dejado de sufrir desde que José María le dejó de hablar.

La hermana de Terelu Campos ha sido comparada con Isabel Pantoja. Ni Carmen ni la tonadillera pueden ver a sus nietos, pero Borrego no está dispuesta a renunciar a esto y ha lanzado una petición desde ‘Vamos a Ver’. No quiere perderse nada de Marc, el bebé que José María tiene con Paola Olmedo, por esos ha dejado claro que su problema no es el mismo que el de Pantoja. «Mi historia no tiene nada que ver. Una abuela que desaparezca de la vida de un nieto al que quiere mucho, y me consta que Isabel Pantoja quiere mucho a su nieto y su nieto ha querido mucho a su abuela, no hay ningún motivo para estar ausente de la vida de tu nieto».

Carmen insiste en que necesita tener relación con Marc, no y por ella, también por él. «Es un derecho de los niños, no tanto de los padres y los abuelos. Yo creo que los nietos tienen derecho a disfrutar de los abuelos de la misma manera que los abuelos tenemos derecho a disfrutar de nuestros nietos». Paola Olmedo no le ha prohibido que vea a su hijo, pero tanto ella como José María exigen que la prensa no esté presente cuando Borrego le visite.