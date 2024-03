Así es la hija de Carmen Borrego: abogada penalista y muy discreta

Se llama Carmen Rosa Almoguera, su abuela le apodo Carmencita y se conocen muy pocos datos sobre ella. La hija de Carmen Borrego ha intentado estar apartada del mundo del espectáculo. No le interesa llamar la atención de la prensa, de hecho tiene una trayectoria completamente diferente. Es abogada penalista y ha salido en televisión en ocasiones muy puntuales, siempre para apoyar a su mediático clan. La primera vez que escuchamos su nombre fue en 2018, cuando Carmen Borrego dio una exclusiva a su lado para presentarla en sociedad. «Es la Campos que más se va a comer el mundo», declaró muy orgullosa.

Carmen agradece que su hija no haya seguido los pasos de Alejandra Rubio, pues así está más protegida. Sin embargo, Carmencita también ha recibido ataques por parte de algunos enemigos de la familia Campos, como por ejemplo de Edmundo Arrocet. El humorista aseguró que le había encontrado trabajo a la joven, algo que Borrego ha negado en un tono rotundo. Insiste en que su pequeña se ha esforzado mucho para ejercer su profesión. En la actualidad está trabajando en un despacho de abogados situado en Madrid e insiste en que este mérito no tiene nada que ver con Edmundo.

Carmen Borrego está concursando en ‘Supervivientes’ y es posible que su hija aparezca en algún momento. Si la malagueña aguanta en Honduras, Carmen Rosa podría ir a visitarla. También se baraja la opción de que la reciba en plató cuando vuelva a España. Lo que está claro es que Terelu Campos no podrá presenciar este momento porque ha sido vetada en Mediaset. Desde que acabó ‘Sálvame’, los colaboradores de este programa han emigrado a otras cadenas porque en Telecinco ya no tienen espacio.

La relación de Carmen Rosa con Alejandra Rubio

A pesar de que Carmencita, como le llamaba María Teresa Campos, siempre ha intentado estar alejada de los conflictos mediáticos, ha ocupado muchos titulares en más de una ocasión. Su madre protagonizó una guerra abierta contra Alejandra Rubio hace años. La situación se complicó hasta tal punto que Terelu estaba dispuesta a romper su relación con Borrego. Dejó claro que lo más importante para ella era su hija y no consintió que nada ni nadie pusiera en peligro la estabilidad de Alejandra.

Los problemas entre Rubio y Borrego terminados salpicando a Carmen Rosa, quien se vio envuelta en este conflicto. Las primas se distanciaron durante una temporada, dejaron de verse y pausaron la amistad que tenían. No obstante, en la actualidad siguen disfrutando de un vínculo muy estrecho. La única diferencia es que Carmencita es bastante más discreta que Alejandra. No quiere salir en televisión y ese es el motivo por el que no suelen dejar verse por lugares públicos.

La hija de Terelu Campos se ha convertido en uno de los rostros más buscados de la crónica social, sobre todo desde que se ha confirmado su relación con Carlo Costanzia. La joven está dispuesta a dar explicaciones, pues entiende que trabaja en televisión y que los espectadores desean conocer su postura. Hace semanas que tiene detrás a muchos paparazzi, circunstancia que también le habría alejado de Carmen Rosa a nivel mediático, pero de puertas para dentro todo está bien. Los conflictos son cosa del pasado.

La decisión de Carmen Rosa

Carmen Rosa apareció en ‘Mi casa es la tuya’, programa que presenta Bertín Osborne. La joven explicó al presentador que en ningún momento se había visto tentada a aceptar algún proyecto en la pequeña pantalla. Insistió en que está muy a gusto siendo abogada penalista y no tiene ninguna intención de seguir los pasos de su prima Alejandra Rubio. Respeta el trabajo de su familia y admira la trayectoria de su abuela, la famosa María Teresa Campos. Sin embargo, ella ha optado por emprender una aventura más discreta.

«No siento esa curiosidad. En mi gremio es donde me siento bien», declaró en Telecinco. Carmen Borrego siempre ha dejado claro que se siente muy orgullosa de todo lo que ha conseguido su hija. Ha caminado sin ayuda de nadie y se ha convertido en una mujer independiente. En su momento fue señalada porque era la persona que vivía con María Teresa Campos en su mansión. Recordemos que la presentadora tenía una gran casa en Las Rozas. La casa se dividía en dos y una partes se la dejó a su nieta para estar más acompañada.

Carmen Rosa tiene un hermano que se llama José María y que en su momento tuvo mucho protagonismo en Telecinco. Se empezó a hablar de José María porque vendió la exclusiva de su boda en ‘Lecturas’. Nadie entendió este movimiento porque supuestamente el joven no tenía intención de ser famoso. Dicha estrategia generó bastante repercusión y terminó repercutiendo en Carmen Borrego. La colaboradora ha estado nueve meses sin tener relación con José. Sus compañeros de ‘Sálvame’ responsabilizaron a Paola Olmedo, su nuera. Pero, ¿quién fue el verdadero culpable?