Sorpresa total: Edmundo Arrocet desvela cómo es su nueva vida

Edmundo Arrocet ha intentado por todos los medios que su secreto no diera la luz, pero no ha tenido más remedio quedar un paso adelante y desvelar el motivo por el que viajaba tanto cuando era novio de María Teresa Campos. El humorista ha emprendido una nueva aventura profesional y quiere estar lo más lejos posible de las hijas de su ex, Carmen Borrego y Terelu Campos. Mientras tanto, ha decidido sincerarse y explicar que en estos momentos se encuentra inmerso en un negocio de energía eólica.

Edmundo Arrocet promete que no tiene nada que esconder, por eso ha mostrado pruebas para que todo el mundo comprenda cuál es su principal fuente de ingresos. Ejerce de asesor e intermediario para ejecutivos empresariales que quieren invertir en terrenos en Chile y poner máquinas para acumular energía. Es la primera vez que habla tan claro de este asunto y sus palabras han sorprendido, entre otras cosas porque ha aprovechado para devolverle el golpe a Terelu Campos, quien ha insinuado atrevimientos muy serios sobre él.

Edmundo Arrocet responde a la polémica

Edmundo Arrocet no quiere tener más problemas con la familia de María Teresa Campos. Ha respondido a las últimas acusaciones y su intención es guardar silencio de ahora en adelante. Afortunadamente tiene un proyecto muy interesante entre manos y no quiere perder el tiempo en otras cuestiones. «Estamos en Perú, estamos en Chile y ahora estamos intentando en Brasil. Siempre haciendo cosas de energía eólica, las veces que yo me he ido, que decían que yo me iba, era por esta empresa en Chile».

El humorista considera que algunos medios de comunicación no han sido justos con él. Sabe que Terelu Campos y su hermana Carmen tienen mucho peso en determinadas empresas, por eso han circulado informaciones suyas que no se ajustan a la realidad. Las hijas de María Teresa siguen defendiendo que Edmundo no se portó bien con su madre y que le dejó a través de un mensaje de texto.

El dinero de Edmundo Arrocet

Otra de las personas que ha sido dura con Edmundo Arrocet es Alejandra Rubio. La colaboradora recuerda que el exnovio de su abuela «ha vivido en una mansión con servicio y chófer las 24 horas del día». De esta forma, cree que debería haber sido más generoso. No entiende que haya lanzado acusaciones tan directas después del triste fallecimiento de la presentadora. Como por ejemplo, que dejó dinero a la familia Campos y que le encontró trabajo al marido de Carmen Borrego.

Las nuevas declaraciones

Edmundo ha sido señalado por Carmen Borrego, quien insinúa que no atendía bien a la comunicadora. «Me fui cuando murió mi segunda esposa para estar con mi hija y otra para recibir la herencia de mi madre. Cuando hablan tonterías es para enfermarse, igual cuando dicen que estuve en Marbella encerrando en una habitación sin salir, estaba con una gripe que me moría», responde Edmundo en ‘Fiesta’ cuando le preguntan por sus extrañas ausencias.