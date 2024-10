Alejandra Rubio lo cuenta todo tras su bronca con Carlo Costanzia: «Al final se encontraba muy mal»

Alejandra Rubio ha salido al paso de las especulaciones que han circulado tras un altercado con Carlo Costanzia, su pareja y padre de su futuro hijo. La joven ha decidido aclarar lo ocurrido en una entrevista tras ser captada por las cámaras en lo que parecía ser una fuerte discusión con Carlo en plena calle. Lo que podría haberse interpretado como una crisis de pareja, según Alejandra, no fue más que un malentendido fruto de la preocupación por el estado de salud del actor.

El incidente que ha dado tanto que hablar ocurrió mientras Alejandra y Carlo paseaban a su perro cerca de su domicilio. Las imágenes mostraban a la pareja aparentemente discutiendo, con gestos de desagrado y palabras intercambiadas en un tono elevado. Las redes sociales no tardaron en hacer eco del vídeo, generando una ola de rumores sobre una posible crisis entre ambos, justo cuando la joven se encuentra en la recta final de su embarazo.

La hija de Terelu Campos, cansada de las especulaciones, ha decidido dar su versión de los hechos ante la prensa. «Estaba sacando a la perra y hablando con Carlo de forma normal», ha empezado diciendo. Está molesta por las insinuaciones que se han hecho sobre su relación, aunque entiende que forman parte de su trabajo. «Estoy harta, de verdad, de las noticias falsas. Al final, quienes las difunden pierden toda su credibilidad», sentenció con firmeza. También ha expresado su frustración por la constante vigilancia de la que son objeto tanto ella como su pareja.

¿Cuál fue el origen de la discusión?

Uno de los puntos que más curiosidad había generado entre los seguidores de la pareja era el motivo por el cual Alejandra Rubio fue vista bajando a una farmacia tras el intercambio de palabras con Carlo. Algunos medios sugirieron que esto podría estar relacionado con el supuesto malestar en la relación, insinuando que la joven había abandonado a su pareja después de la discusión. Sin embargo, Alejandra se ha encargado de desmentir estos rumores, explicando que su salida tenía un motivo completamente distinto.

«Lo que pasó es que Carlo no se encontraba bien. Ambos somos bastante reacios a tomar medicamentos, pero al final él estaba muy mal y bajé a la farmacia a comprarle algo que necesitaba», ha relatado. Aunque dejó claro que tanto ella como su pareja prefieren evitar los medicamentos siempre que sea posible, en esta ocasión la situación lo requería. «No somos de los que se toman algo al primer síntoma de malestar, pero a veces no hay más remedio. Al final se encontraba muy mal», añadió en ‘Vamos a Ver’, programa donde ejerce de colaboradora.

Alejandra Rubio desmiente la crisis

En cuanto a la relación que mantiene con Carlo, Alejandra Rubio ha sido tajante. A pesar de los rumores que apuntan a una crisis entre ellos, la joven insistió en que todo marcha bien. «Siempre se dice lo mismo, que estamos en crisis, que hay problemas, pero no hay nada de eso. Si la gente quiere seguir pensando en negativo, que lo hagan, pero nosotros estamos bien», afirmó. Con estas palabras mostró su determinación de no dejarse afectar por las habladurías y de continuar con su vida junto al artista, con quien espera a su primer hijo.

Además, la sobrina de Carmen Borrego aprovechó para hablar sobre la relación que mantiene con la familia de Carlo, particularmente con Mar Flores. «Con la familia de Carlo todo está bien. Nos llevamos bien y tenemos una relación cordial», comentó sin entrar en muchos detalles, pero dejando claro que no hay tensiones familiares de por medio. A pocos meses de dar a luz, parece enfocada en mantener un ambiente de tranquilidad tanto para ella como para su pareja.

La hija de Terelu Campos marca sus límites

Aunque Alejandra intentó restar importancia al altercado con Carlo Costanzia, no ocultó su incomodidad ante la constante presión mediática a la que se ven sometidos. Desde que su relación se hizo pública ha estado en el punto de mira de los paparazzi y reconoce que esta situación ha llegado a afectar su día a día. «Lo que de verdad me molesta es tener a alguien grabándome todos los días sin que me dé cuenta. Es perturbador», confesó.

Alejandra Rubio también señaló que, aunque está acostumbrada a estar en el ojo público por su condición de hija de una de las familias más mediáticas de España, la invasión de su vida personal ha alcanzado un nivel que considera inaceptable. «Entiendo que hay interés en nuestra vida, pero hay límites. Hay momentos en los que simplemente quiero vivir mi vida sin estar bajo la lupa constantemente», explicó.

Con su primer hijo en camino y la presión mediática a su alrededor, Alejandra Rubio su verdadero objetivo es encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida privada. No está dispuesta a seguir aguantando y ya ha marcado cuáles son sus límites.