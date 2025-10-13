Bárbara Rey rompe a llorar al intentar firmar la paz con su maestro en ‘Bailando con las estrellas’

Bárbara Rey está viviendo una nueva etapa a nivel profesional. Tal y como se puede ver cada semana, la actriz es una de las concursantes de Bailando con las estrellas. El formato televisivo pone a prueba a diversas celebridades en la pista de baile. Pues, tienen que demostrar en directo lo que han aprendido durante la semana. Sin embargo, la madre de Sofía Cristo está viviendo días muy complicados. Pues, desde que tuvo un error en su chachachá, en la gala anterior, todo a ido a peor para ella. Además, se encuentra entre los últimos puestos de la lista de clasificados.

Este conjunto de situaciones están afectando de la peor manera a Bárbara Rey. Pues, en las imágenes que se pudo ver de sus ensayos, se pudo comprobar que había tenido ciertos roces con su maestro. Y es que, el bailarín ha atravesado ciertos baches a nivel personal. Una situación que, según ella, la ha terminado afectando debido a que no ha podido aprovechar los ensayos de la manera que le hubiera gustado. Una tensión entre maestro y alumna que fue tratada en el programa del pasado sábado, 11 de octubre.

«Yo no monto las coreografías, yo soy una artista y nunca me he sometido a una coreografía… También a mí me ha podido doler no poder ensayar lo suficiente porque tú has tenido problemas personales y no hemos podido aprovechar el tiempo», explicó Bárbara Rey. Abel Gil, su maestro de baile en el concurso, no se quedó callado y respondió a la actriz.

«Para mí fue una hostia muy grande que tú dijeras que yo hacía malas coreografías. Mi prioridad siempre has sido tú y sacar lo mejor de ti», le confesó el artista. Unas palabras con las que le dejaba claro que su situación personal, por complicada que sea, no ha impedido que se muestre profesional con el programa de Mediaset España.

La tensión entre ambos era más que evidente. De hecho, hubo un momento en el que Rey no pudo controlar sus emociones y rompió en llanto. Por ello, se sinceró en el programa de Telecinco. «Han llegado a decir que estoy enamorada de él», indicó. Pues, durante los últimos días, por redes sociales han circulado rumores que no le han hecho nada de gracia.

«Se han dicho barbaridades de esta señora en las redes sociales… La realidad es que estamos de maravilla, que nos queremos y que no concebimos el programa el uno sin el otro», afirmó el maestro. Ante ello, ambos terminaron por sellar la paz con un abrazo.