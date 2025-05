El pasado martes 27 de mayo, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Tierra de Nadie. De esta manera tan concreta, conocimos el nombre del primer salvado de la semana, pero también supimos que Terelu Campos ponía punto y final a su paso por el reality. Además, en Palapa, fuimos testigos de cómo la hija de María Teresa Campos no pudo evitar recordar a Carlo, su nieto e hijo de Alejandra Rubio. Unas palabras que han conseguido emocionar muchísimo a Bárbara Rey, que se encontraba en el plató de Supervivientes 2025. «No me gusta esto que estoy haciendo, pero no lo he podido evitar», reconoció la vedette tras haber roto a llorar en plena gala. Al fin y al cabo, el hecho de que la hermana Carmen Borrego se hubiese deshecho en halagos hacia su nieto, hizo que se acordase mucho de su nieta, la hija de Ángel Cristo Jr.

«Me emociono, porque es una noche un poco dura», comenzó explicando la madre de Sofía Cisto, y añadió: «Es una noche de abuelas y es una noche muy bonita». Carlos Sobera, presentador de Tierra de Nadie, no dudó un solo segundo en acercarse hasta la colaboradora para tratar de consolarla. Ella, en cambio, optó por intentar no llamar la atención en exceso, tratando de quitarse las lágrimas a toda prisa. «Es algo que no suelo hablar nunca por respeto a mi nieta», comenzó explicando la actriz. Acto seguido, añadió algo más: «Yo la quiero igual que todas las abuelas». Tras confesar a los espectadores de Supervivientes 2025 que lleva un año sin poder ver a su nieta, no pudo evitar volver a romper a llorar: «Creo que ella no se lo merece. Yo soy mayor, pero ella creo que los progenitores no la deben privar de su abuela, ni de nadie de la familia».

Estas palabras son una clara respuesta a las declaraciones que hicieron Ángel Cristo Jr y Ana Herminia Illas en la última entrega de De Viernes hasta la fecha. Los dos dejaron muy claro que su intención es seguir manteniendo distancias con Bárbara Rey. Ella, en cambio, reconoce que aún tiene esperanzas de que todo se solucione.

«No he tomado nunca ningún tipo de medida ni nada, porque quiero que las cosas vayan bien. No sé hasta cuando aguantaré esta situación, que no le viene bien ni a ella ni a mí», continuó explicando la vedette. «Yo a mi nieta la adoro, la quiero con toda mi alma y mi corazón», reconoció, visiblemente emocionada.

Es más que evidente que el instante en el que Terelu Campos habló de su nieto Carlo hicieron que la nostalgia invadiese a la madre de Sofía Cristo. Tanto es así que no tuvo reparos a la hora de sincerarse sobre sus sentimientos: «Hay situaciones que te remueven por dentro, pero yo estoy fuerte», admitió.